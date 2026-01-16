Unos 35 buses urbanos de Paraguay fueron vandalizados, dos de ellos donados por Taiwán

Asunción, 16 ene (EFE).- Unos 35 autobuses de transporte público urbano, dos de ellos donados por Taiwán, fueron vandalizados por personas desconocidas quienes dañaron vidrios y parabrisas de los vehículos, denunció este viernes el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay (Mopc).

El viceministerio de Transporte indicó en un comunicado que la noche del jueves recibió "reportes de hechos de vandalismo contra unidades del transporte público que operan en el área metropolitana de Asunción", conformada por varias ciudades aledañas a la capital.

"Los informes incluyen roturas de parabrisas y vidrios laterales", señaló la institución que subrayó que ocho empresas operadoras del sistema de transporte remitieron denuncias de "35 buses dañados".

De acuerdo con los reportes, el Consorcio Arapoti informó daños en dos buses eléctricos que fueron donados por Taiwán.

La institución destacó que toda la información recabada fue puesta a disposición de las autoridades de seguridad para que se investigue el hecho.

El director metropolitano del Viceministerio de Transporte, Rolando González, dijo al canal NPY que varios autobuses con pasajeros fueron atacados mientras estaban circulando.

En unos de los casos, relató el funcionario, un vehículo particular se adelantó a un autobús y "efectuó disparos con balines metálicos", que fueron encontrados dentro del vehículo de servicio público.

En marzo pasado, 20 autobuses eléctricos provenientes de Taiwán, de un total de 30, arribaron a Paraguay como parte de un acuerdo de cooperación con el Gobierno de Taipéi.

Paraguay es el único país suramericano que mantiene lazos oficiales con Taiwán.EFE