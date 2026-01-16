Un portavoz de Machado apoya la entrega de la medalla del Nobel a Trump: "Es un gesto de agradecimiento"

Durante una reunión en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, la dirección de Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, expresó su gratitud hacia Estados Unidos y, en especial, hacia Donald Trump con la entrega simbólica de la medalla del Premio Nobel de la Paz. Este gesto fue considerado una muestra de reconocimiento por el papel que Washington desempeñó en los acontecimientos que propiciaron la caída de Nicolás Maduro, manifestando el respaldo de la oposición venezolana exiliada al expresidente norteamericano. Según detalló el medio de comunicación, fue Pedro Antonio de Mendonça, coordinador internacional del partido, quien defendió públicamente la iniciativa al término de una “intensa” reunión con el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón.

De acuerdo con lo publicado, Mendonça calificó la entrega de la medalla a Trump como un acto que representa a los venezolanos exiliados, trasladándole el agradecimiento de quienes consideran a Estados Unidos “un aliado esencial y prioritario” para la oposición. El vocero explicó que la cita sirvió para poner en valor el apoyo recibido por parte del gobierno estadounidense, asegurando que “Estados Unidos ha tomado acciones decisivas, contundentes, necesarias, que los venezolanos llevamos años demandando”. Estas afirmaciones fueron realizadas tras el mencionado encuentro con Azcón, en el que se reconoció la implicación de Aragón en la defensa de la causa venezolana. Mendonça remarcó que la solidaridad internacional resulta fundamental en el contexto de la crisis de su país, remitiendo, según consignó el medio, a la colaboración cultural y política entre ambos países.

El encuentro abordó la reciente reunión entre María Corina Machado y Donald Trump, celebrada en la Casa Blanca, donde la líder opositora le entregó la medalla que simboliza el Premio Nobel de la Paz, una distinción que Trump habría manifestado aspirar. Reportó la fuente que Mendonça justificó el acto con base en “años y años de alertar a la comunidad internacional” acerca de los riesgos que para la vida de los venezolanos y la seguridad regional implicaba el régimen de Maduro. Relató que estas advertencias culminaron con operaciones militares por parte de Estados Unidos, que, según la representación opositora, desencadenaron el derrocamiento de Maduro.

El portavoz de Vente Venezuela subrayó que tanto Estados Unidos como la oposición venezolana mantienen, afirmó, una relación estrecha en la que “el pueblo venezolano está con Estados Unidos para avanzar juntos en la transformación de Venezuela y, con ello, de toda la región”. A juicio de Mendonça, la transición hacia una nueva etapa en su país ya estaría en marcha y se encuentra centrada en lograr la liberación nacional y el respeto a la decisión soberana del pueblo, expresada el 28 de julio de 2024 en las elecciones que, según la oposición, dieron la victoria a Edmundo González Urrutia, siempre de acuerdo con las actas en su poder y que el régimen no reconoce ni exhibe.

Durante su intervención recogida por la prensa, De Mendonça afirmó que “Maduro ya no está” y subrayó que tanto el exmandatario como su esposa enfrentan causas ante la justicia internacional por delitos denunciados durante años. También destacó la determinación de las autoridades estadounidenses y reiteró que el problema supera la figura de Maduro, al calificar al antiguo aparato de gobierno como “un conglomerado criminal”. Según publicó el medio, señaló además que Estados Unidos tiene claro “quién es quién en Venezuela”.

En relación con las declaraciones realizadas por Trump acerca de Delcy Rodríguez, a quien describió como una “persona estupenda”, el representante de Vente Venezuela prefirió evitar valoraciones personales y afirmó que su formación únicamente actúa sobre hechos comprobables que, considera, resultan concluyentes y alientan el optimismo en el proceso de cambio.

El medio detalló también que los asistentes a la reunión consideraron que la corriente representada por la Nobel —María Corina Machado— y González Urrutia es la que mejor sintoniza con los intereses de Estados Unidos y de los países del continente. Mendonça habló de un camino “que no es de línea recta”, haciendo referencia a los desafíos y obstáculos a los que continúa enfrentándose la oposición, aunque manifestó su confianza en que esos esfuerzos derivarán en un proceso de democratización y recuperación institucional.

Respecto a la actuación reciente del gobierno de Delcy Rodríguez y tras las exigencias que la administración Trump expuso, Mendonça valoró la liberación de presos políticos. Según la “presidenta encargada”, unas 400 personas habrían recobrado la libertad, si bien organizaciones de derechos humanos estiman que los liberados no superan los 60 y denuncian que el proceso no cumple los parámetros esperados. “Este régimen ha sido muy experto durante estos 26 años en engañar, en no cumplir su palabra y en ganar tiempo", dijo Mendonça. Además, advirtió que la oposición se mantiene en estado de vigilancia para garantizar la culminación del proceso de cambio y afirmó que Estados Unidos mantiene una posición inequívoca respecto al carácter del actual gobierno venezolano.

En todo momento, según publicó la fuente, la delegación de Vente Venezuela insistió en la importancia de la vigilancia internacional y de la presión sostenida para asegurar que la transición culmina en la liberación del país. Al concluir el encuentro, los dirigentes de Vente Venezuela reiteraron el compromiso de seguir trabajando en conjunto con sus aliados internacionales para avanzar hacia lo que consideran la transformación definitiva del país y la restitución de la democracia, subrayando la relevancia de la cooperación internacional en este proceso.