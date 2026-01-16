Trump afirma haber recibido el Nobel de la Paz de María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este jueves haber recibido de manos de María Corina Machado su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro mantenido con la opositora venezolana en Washington, pese que la Fundación Nobel recordó la semana pasada que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", ha anunciado en su plataforma, Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado con Machado, a la que ha eludido citar como líder de la oposición del país latinoamericano, por lo que ha calificado de "gesto maravilloso de respeto mutuo".

Horas antes, la opositora ha asegurado que cuenta con Trump "para la libertad de" su país tras una reunión a puerta cerrada con el magnate neoyorquino y ha señalado que le ha ofrecido la medalla del Nobel de la Paz "por su compromiso único con la libertad".

En declaraciones a la prensa, ha manifestado que durante su conversación le ha transmitido "con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas y estables, sino también atender lo más importante, que es" el pueblo venezolano. "Este es un día histórico", ha agregado.

Machado ha reconocido que le ha impresionado "lo claro que está" Trump, "cómo conoce la situación" y "cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela". "Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos", ha sostenido.

Cabe recordar que el mandatario ha descartado a Machado para gobernar Venezuela tras la captura, el pasado 3 de enero, del presidente de este país, Nicolás Maduro, y de la esposa de este, Cilia Flores, alegando la falta de apoyo a la opositora dentro del país latinoamericano. Actualmente, ejerce como presidenta encargada quien fuera la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, de quien la Casa Blanca ha destacado su "cooperación".