Tailandia suspende obras de empresa vinculada a dos accidentes con grúas con 34 muertos

Bangkok, 16 ene (EFE).- Tailandia ordenó este viernes la suspensión temporal de más de una decena de contratos adjudicados a la constructora local Italian-Thai Development (ITD), implicada en dos accidentes con grúas que han tenido lugar esta semana en el país, con un total de 34 muertos, mientras se desarrollan inspecciones de seguridad.

El subsecretario del Ministerio de Transportes de Tailandia, Jirapong Theppitak, indicó a las agencias de esta cartera que se coordinaran con los contratistas para suspender durante 15 días 14 contratos adjudicados a ITD, a la espera de los resultados de "inspecciones de seguridad exhaustivas".

Así lo explicó el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Transportes, que asimismo indicó que el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, ha ordenado rescindir dos contratos adjudicados a ITD "tras repetidos incidentes de colapso de grúas", así como considerar incluir a la firma "en la lista negra".

Al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron el miércoles en Tailandia, después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país.

Un día después, dos personas perdieron la vida y una resultó herida al desplomarse una grúa sobre una carretera a las afueras la capital.

El primer accidente se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre Tailandia y China se precipitó sobre un tren en movimiento que iba de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

La grúa se derrumbó sobre el tren, por motivos aún desconocidos, a su paso por Ban Thanon Kot (provincia nororiental de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros de Bangkok), con 171 personas a bordo en el momento del suceso.

El segundo siniestro tuvo lugar a las afueras de la capital el jueves, cuando una grúa que construía un puente elevado cayó sobre una carretera, por motivos que tampoco se han esclarecido todavía, y provocó la muerte de dos personas, además de dejar a otra herida.

El ministro de Transportes, Phipat Ratchakitprakarn, dijo en una entrevista televisada que ambos proyectos estaban vinculados a ITD.

Esta compañía, junto a una filial de China Railway Group (también detrás de la obra ferroviaria accidentada), gestionaba asimismo el edificio en construcción que se derrumbó en Bangkok en marzo, debido a un terremoto con epicentro en Birmania que dejó decenas de fallecidos.

Las autoridades tailandesas investigan ambos sucesos, en un país donde los accidentes en proyectos de construcción son frecuentes debido en parte a la laxa aplicación de las normas de seguridad. EFE