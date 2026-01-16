Los Reyes presiden el martes la entrega de las Medallas de Bellas Artes 2024 en Toledo a Carmen Machi o Camela

Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán el próximo martes 20 de enero la ceremonia de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, con las que el Ministerio de Cultura ha distinguido a 38 personalidades e instituciones de la cultura entre los que se encuentran la actriz Carmen Machi o el dúo Camela.

La ceremonia será en el Teatro de Rojas de Toledo y contará con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Toledo y uno de los galardonados, Carlos Velázquez.

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aprobó en diciembre de 2024 la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes a destacadas personalidades como la escritora Elvira Lindo, la actriz Maribel Verdú o el actor Eduard Fernández, el cantante José Mercé o el grupo Camela.

Del ámbito de la música, también fueron reconocidos el cantante y compositor Robe Iniesta, que falleció el pasado diciembre; el grupo musical Los Planetas; el cantante y compositor Kase o el cantante de ópera Carlos Chausson Gracia; y el representante musical José Emilio Navarro Viña 'Berry'.

En cine y teatro, han sido distinguidas las actrices Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón y Carmen Machi; el actor Eduard Fernández; el actor y director teatral Josep María Pou; la directora y productora cinematográfica Chelo Loureiro Vilarelle; el director, guionista y productor cinematográfico Pere Portabella; la supervisora de efectos visuales Laura Pedro Albiol; la dramaturga, directora de escena, bailarina, actriz y poeta visual Ana Vallés; y el director, dramaturgo y gestor cultural Luis Guillermo Heras Toledo, a título póstumo.

También han reconocido en el ámbito de las artes escénicas a la bailarina y coreógrafa Mónica Rodríguez Runde; y al Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel.

De igual manera, recibirán la distinción la cómica y presentadora Eva Hache; la diseñadora de moda Juana Martín; la gestora cultural Encarna Lago González; los expertos en derechos culturales Alfons Martinell Sempere y Jesús Prieto de Pedro; el Colectivo Llámalo H; y la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo.

La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes es un reconocimiento que distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.