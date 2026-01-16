Jannik Sinner: "Todo pasa por algo, y la sanción me hizo más fuerte como persona"

Durante el periodo de suspensión que enfrentó tras dar positivo por dopaje, Jannik Sinner señaló que su entorno cercano fue clave para atravesar una etapa personal y profesional compleja. En declaraciones recogidas por Europa Press en la rueda de prensa previa al inicio del Abierto de Australia, el tenista italiano afirmó que contar con personas de confianza le ayudó a sobrellevar la incertidumbre provocada por la sanción, que lo apartó del circuito durante tres meses luego de alcanzar un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en febrero de 2025. Esta situación, que lo obligó a detener su actividad cuando ocupaba el puesto número uno del ranking mundial, tuvo repercusiones importantes tanto en su percepción del deporte como en su actitud hacia la competencia, según publicó Europa Press.

El medio Europa Press detalló que Sinner llegó a Melbourne para defender el título en el primer ‘Grand Slam’ de la temporada, tras modificar algunos detalles técnicos en su saque y prepararse con una pretemporada más larga en comparación con años anteriores. Frente al francés Hugo Gaston en su primer partido, el italiano explicó que eligió no competir en torneos previos para centrarse en una preparación física y mental sólida con vistas al exigente calendario anual del tenis profesional. Según indicó, este formato le permite llegar con mayor frescura, aunque reconoce que disputar partidos antes del gran evento puede tener beneficios o inconvenientes variables en cada edición.

Sinner comentó que durante su pretemporada el equipo puso especial atención en la transición hacia la red, una faceta que considera esencial para adaptarse a un circuito donde la velocidad del juego aumenta constantemente. Explicó también que los cambios incorporados en el servicio se relacionan con aspectos técnicos menores, pero que pueden marcar la diferencia en el máximo nivel competitivo. En palabras del propio jugador, “cuando estás a un nivel ‘top’, los pequeños detalles hacen la diferencia”. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Sinner sostuvo que en los primeros encuentros oficiales se enfoca en adaptarse al ritmo del torneo y a las condiciones externas, como el clima o el horario, que pueden influir considerablemente en el desarrollo de los partidos.

El tenista reiteró en sus declaraciones difundidas por Europa Press que, tras la sanción, vive el deporte desde una perspectiva distinta, centrada en el aprendizaje y en aprovechar cada desafío más allá del resultado. Según reconoció, “me he vuelto aún más fuerte como persona, más allá de como jugador. Soy una persona más madura, porque ahora veo cuándo las cosas no van en la dirección correcta. Me he rodeado de gente muy buena, y estoy muy feliz, y eso es lo más importante. Cualquier cosa que suceda en la pista o a nivel de resultados es un extra. Vivo el deporte de una manera muy diferente ahora, más relajado, pero dando todo lo que tengo”. Estas declaraciones reflejan una nueva actitud hacia la competencia, marcada por el crecimiento personal que, según sus palabras, le permitió superar una de las etapas más difíciles de su carrera.

Al referirse al periodo de sanción, Sinner admitió que la incertidumbre inicial generó gran presión tanto en él como en su familia. “El año pasado la situación fue mucho más difícil. En este momento, no sabía exactamente qué iba a pasar. Traté de disfrutarlo cuando salía a jugar, pero aún lo tengo en el corazón, fue difícil. Ahora es difícil decirlo porque sé el final, pero entonces no sabía lo que iba a pasar, fue difícil para mí y para mi familia”, declaró el deportista, citado por Europa Press. El italiano consideró que ese obstáculo le brindó una oportunidad para madurar y para valorar la importancia del apoyo personal y profesional que lo rodea.

En cuanto a la posibilidad de enfrentarse nuevamente al español Carlos Alcaraz en el torneo, Sinner indicó que no diseñó una preparación específica para algún rival en particular, sino que apostó por mejorar su desempeño general como tenista. Argumentó que los ajustes realizados buscan elevar su rendimiento en todo tipo de escenarios, y no sólo ante determinados jugadores, poniendo énfasis en sentirse cómodo bajo distintas circunstancias de juego. Recalcó también la relevancia de la preparación física en una temporada extensa y exigente: “La parte física es muy importante porque los partidos pueden ser muy duros y ahora el tenis es muy rápido y tienes estar a un nivel físico lo más alto posible. La temporada es muy larga, así que tienes que manejar tu cuerpo de la mejor manera posible y tener la habilidad mental para estar ahí”.

Durante la rueda de prensa, Sinner abordó varios episodios recientes de la pretemporada. Mencionó, por ejemplo, el partido de exhibición en Corea del Sur ante Carlos Alcaraz, describiendo que este tipo de encuentros se viven sin la presión o el nerviosismo de la competencia oficial y que se trató de una experiencia más relajada. También se refirió al One Point Slam, un evento previo al Abierto de Australia donde profesionales y aficionados se enfrentan en partidos decididos en un solo punto. Sinner expresó que si bien inicialmente no era un entusiasta de este formato, la vivencia resultó entretenida tanto para los participantes como para el público, sobre todo cuando un amateur salió victorioso en la primera edición.

La cobertura de Europa Press recoge que, aunque Sinner no haya sumado minutos de competencia oficial antes del torneo de Melbourne, la preparación física y técnica junto con los ajustes en su entorno profesional constituyen la base de su estrategia para afrontar el reto de defender su corona. Frente a preguntas sobre detalles técnicos, Sinner subrayó la importancia de adaptarse tanto a las condiciones de los partidos como a aspectos variables como el viento o la alternancia entre juegos diurnos y nocturnos, factores que pueden incidir en el juego y que requieren atención especial en cada encuentro disputado.

De acuerdo con Europa Press, Sinner encara el inicio del torneo australiano con una mentalidad renovada y un enfoque en el aprendizaje continuo, considerando que cada obstáculo vivido ha aportado a su desarrollo como deportista y persona. Entre los objetivos inmediatos figura aprovechar las sesiones de entrenamiento previo al debut oficial, incluyendo partidos de preparación con otros jugadores de elite, para ajustar sensaciones de cara a los duelos decisivos. El italiano se mostró convencido de que, más allá de los resultados deportivos, el proceso y la evolución personal definen el balance de su carrera tras superar la suspensión e iniciar este nuevo ciclo competitivo.