Gmail ya permite cambiar la dirección de correo electrónico por otra que también termine en 'gmail.com'

Google ha comenzado a lanzar oficialmente la opción de cambiar la dirección de correo electrónico a nivel global para todos los usuarios, que podrán utilizar otro nombre para la dirección de la cuenta, siempre termine en 'gmail.com'.

La dirección de correo de la cuenta de Google es la que se utiliza para iniciar sesión en los servicios de la tecnológica y para que los usuarios puedan identificar su cuenta y la de otras personas. Hasta ahora, los usuarios de Gmail solo podían cambiar la dirección de correo electrónico si utilizaban una cuenta de terceros, pero no se permitía este cambio a aquellos con una dirección '@gmail.com'.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre el gigante tecnológico comenzó a compartir una opción para permitir modificar las direcciones de Gmail, aunque esta no estaba disponible oficialmente y solo aparecía en una página de Google India.

Ahora, Google ha anunciado que los usuarios ya pueden cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Google finalizada en 'gmail.com', una opción que ha comenzado ha desplegar oficialmente a nivel global.

Así lo ha trasladado la compañía en una notificación en su página de soporte de España, donde ha especificado que se trata de una función que se está implementando gradualmente, por lo que "puede que aún no esté disponible" para algunos usuarios, pero lo estará próximamente.

Se ha de tener en cuenta que, al cambiar la dirección de Gmail, la versión anterior funcionará como una dirección alternativa. Por tanto, los usuarios podrán iniciar sesión con ambas direcciones y recibirán correos en ambas versiones. Asimismo, aunque la compañía recomienda hacer una copia de seguridad previa al cambio, los datos guardados en la cuenta, como son las fotografías, los mensajes y los correos enviados a la dirección anterior, no se verán afectados.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que, una vez efectuado el cambio, aunque se puede volver a utilizar la dirección antigua en cualquier momento, los usuarios no podrán cambiar a otra dirección de cuenta de Google que termine en 'gmail.com' en un plazo de 12 meses. Además, tampoco se podrá eliminar la dirección nueva.

Google también ha aclarado que se deben revisar algunos posibles problemas con los dispositivos Chromebooks y con las aplicaciones que permiten iniciar sesión con la cuenta de Google.

Para cambiar la cuenta, se ha de acceder a la página de gestión de cuentas de Gmail e iniciar sesión. Tras ello, bastará con clicar en 'Información personal', 'Correo electrónico' y 'Correo electrónico de tu cuenta de Google'. Finalmente, bastará con seleccionar 'Cambiar el correo de la cuenta de Google' y seguir los pasos para configurar la nueva dirección.