Gerentes de Servicios Sociales elevan a 258.167 los dependientes en lista de espera y acusan de "cruel" al Gobierno

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha elevado a 258.167 las personas en lista de espera de dependencia, incluyendo a aquellas que llevan menos de 6 meses esperando y ha calificado de "cruel" que el Ministerio de Derechos Sociales contemple en sus datos solo a aquellos solicitantes que lleven más de 6 meses aguardando a la resolución de grado o a que se haga efectiva la prestación.

"258.167 personas en listas de espera, diga lo que diga el Ministerio, han solicitado ser valoradas y atendidas por su situación de dependencia, y están esperando ser valoradas, que se haga el PIA o recibir de manera efectiva la prestación o servicio al que tengan derecho. Parece cruel no tener en cuenta parte de estas 258.167 personas, que no solo son una cifra, sino personas reales, junto a sus familiares, que están esperando durante meses una respuesta de la Administración", ha señalado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un comunicado recogido por Europa Press.

Así se ha pronunciado este viernes, después de hacerse públicos los datos de la cuarta edición del panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), presentados por el Ministerio de Derechos Sociales y, según los cuales, a 31 de diciembre de 2025, había 158.752 personas en la lista de espera de la dependencia.

Esta diferencia en los datos se debe a que el Ministerio no incluye en su recuento para la lista de espera a las personas solicitantes que llevan menos de 6 meses esperando a la prestación, ya que, según indican desde el departamento, es el plazo máximo que marca la ley.

Además, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamenta que "en los últimos nueve meses no solo no se redujo el tiempo de espera, sino que aumentó de 334 días a principio de año y 341 días diciembre 2025 (7 días más)".

"Por supuesto que, año a año, se bate el récord de personas atendidas, que es lo que proclaman las Comunidades y el Ministerio para justificar su triunfalismo y ocultar esta realidad. Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de beneficiarias. Aunque sea con servicios low cost", critica.

Asimismo, la asociación subraya que 32.704 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en 2025: 17.994 esperando ser valoradas y 14.710 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho. Esto supone, según indica, que 90 personas fallecen al día en esta situación, "una cada 15 minutos".