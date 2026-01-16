El IPC de Alemania en 2025 se mantuvo en el 2,2%

La subida media de los precios en Alemania en 2025 fue del 2,2%, en línea con el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) del año anterior, según ha informado este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

"Esto significa que la tendencia de los precios al consumidor se ha estabilizado. La tasa de inflación media en 2024 también fue del 2,2%, mientras que en años anteriores superó con creces el 2%", comentó Ruth Brand, presidenta de la oficina estadística germana.

La tasa anual media de inflación en Alemania fue del 5,9% en 2023, del 6,9% en 2022 y del 3,1% en 2021.

De su lado, la tasa promedio de inflación subyacente, excluyendo alimentos y energía, fue del 2,8% en 2025, por debajo del 3% de 2024 y el 5,1% de 2023.

"Si bien esta cifra se redujo en 2025 en comparación con los dos años anteriores, se mantuvo por encima de la inflación general. Esto ilustra que la inflación en otros sectores de bienes se mantuvo alta en promedio durante 2025", señala Destatis.

En este sentido, el precio de los servicios volvió a subir con especial intensidad en 2025, con un encarecimiento medio del 3,5% en comparación con el año anterior, cuando el alza promedio fue del 3,8% y del 4,4% en 2023.

De su lado, los precios de los bienes aumentaron un 1% en 2025, incluyendo un aumento del 2% del aumento promedio del coste de los alimentos y una bajada del 2,4% en el precio dela energía.

IPC DE DICIEMBRE

En el mes de diciembre, la tasa de inflación interanual de la mayor economía europea fue del 1,8%, medio punto porcentual menos que el dato de noviembre y la menor subida interanual de los precios desde septiembre de 2024 (1,6%).

De su lado, el dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus registros, retrocedió seis décimas respecto de noviembre para quedarse en el 2%, en línea con el objetivo de estabilidad a medio plazo marcado por el Banco Central Europeo (BCE), mientras que el promedio anual de 2025 fue del 2,3%.