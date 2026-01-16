Asaja y La Unión aseguran que el acuerdo de la UE con Mercosur dificulta la subsistencia de los agricultores

Las organizaciones agrarias Asaja Extremadura y La Unión Extremadura han asegurado que el acuerdo de la UE con Mercosur va a dificultar la subsistencia de los agricultores y ganaderos al no competir en igualdad de condiciones.

Estas dos organizaciones han salido con tractores este viernes en varias carreteras de la región para protestar por este acuerdo, al que han unido la reforma de la PAC, ya que entienden que perjudicaría al sector primario.

Así, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), ha señalado que el sector tabaquero, muy importante en la región, está a punto de recibir una "puñalada trapera" como consecuencia de la aprobación de la nueva PAC, ya que, como ha señalado, un agricultor que viene cobrando 1.400 euros por hectárea va a pasar a cobrar 240 euros.

Esto, como ha incidido García Blanco, va a suponer la "desaparición del cultivo", que es "fundamental" para la región y también para la comarca de Campo Arañuelo.

Por otro lado, y sobre el acuerdo con Mercosur, el presidente de Asaja Extremadura ha considerado que el ministro de Agricultura, Luis Planas; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "van a infectar a todos los consumidores europeos con alimentos de muy baja calidad" y que son tratados con "sustancias prohibidas, con fitosanitarios que son totalmente nocivos para la salud".

Por ello, entiende que se hace necesaria una "respuesta importante", ya no solo por parte de los agricultores y ganaderos, que, en su opinión desaparecerían y perderían la soberanía alimentaria, ya que son tratados igual que los profesionales de Mercosur o va a ser "muy difícil" que subsistan.

Ángel García Blanco ha señalado que este viernes hay en torno a 300 tractores repartidos "estratégicamente" por toda la comarca de La Vera y Campo Arañuelo y que la idea es cerrar completamente todos los accesos a la zona de La Vera.

"De tal manera que aquel que quiera ir, pues que se dirija a través de Castilla y León, a través de Ávila, por Madrigal de la Vera, porque por aquí va a ser imposible", ha advertido.

LA UNIÓN NO VA A PERMITIR QUE SE LEGISLE "EN CONTRA" DE LOS CIUDADANOS

Por su parte, el líder de La Unión en Extremadura, Luis Cortés, ha incidido, desde Miajadas (Cáceres) en que su organización agraria no va a permitir que se legisle "en contra" de la ciudadanía y del sector primario.

"No somos agricultores de segunda con respecto a los de Mercosur. No somos ni lo vamos a permitir y no vamos a permitir que se desmantele la PAC porque a ellos les dé la gana. No hace tanto tiempo hubo las elecciones al Parlamento Europeo y nos prometieron justo lo contrario de lo que están haciendo", ha defendido.

Por lo tanto, ha señalado que los tractores están este viernes en las carreteras y ha advertido de que, "si mañana no se arregla, estarán por las calles de Mérida y por las calles de Madrid".

En este sentido, Cortés ha mostrado su preocupación por los "nubarrones" que se ven en el horizonte, con un acuerdo de Mercosur que "va a hipotecar varios sectores", como el de la carne o el del arroz, a lo que ha unido la reforma de la PAC.

Así, ha incidido en que continuarán las movilizaciones si no se mejora la situación, unas protestas que se llevan a cabo, ha explicado, por los prefesionales del sector primario pero también por los consumidores.

"Señores, si se firma el acuerdo de Mercosur, volveremos a tener carne hormonada en las vitrinas. Volveremos a tener productos tratados con productos sanitarios prohibidos en la Unión Europea porque eran dañinos. Y eso les da igual a la Comisión Europea. Eso les da igual a los ministros, por ejemplo a Planas, que lo ha aprobado. Pues si a ellos le da igual a nosotros no", ha dicho.