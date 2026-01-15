Un total de 146 compañías, certificadas como las mejores empleadoras por 'Top Employers España' en 2026

Un total de 146 compañías han sido certificadas como 'Top Employers España' 2026 por "demostrar de manera consistente la excelencia en sus prácticas de personas, así como un sólido compromiso en la implementación de estrategias de Recursos Humanos de alto rendimiento en todas sus operaciones", según ha destacado la organización este jueves en un comunicado.

Las cerca de 150 compañías 'Top Employers' en España de esta edición operan en sectores como el asegurador, ingeniería y tecnología, y cuentan con un total de 809.000 empleados en el país.

Así, las firmas galardonadas son, por orden alfabético: Abanca, Acciona, ADM, ADP, Aena, AGC Pharma Chemicals, Air Products Group, Alcampo, Alcon, Allianz Seguros, Almirall, Alsa, Amadeus, Amazon, Angelini Pharma, Applus+ Idiada, Arkema Química, Atlantic Copper, AXA Seguros, Baleària, Banca March -que obtiene el certificado por octavo año consecutivo-, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BAT, Bayer, BBVA, Becton Dickinson, Beko Europe, Boehringer Ingelheim, bonÀrea Agrupa, CAF, CaixaBank, Caser Seguros, CDS, a Hewlett Packard Enterprise Company, Cegid, Cellnex, CHEP, Chiesi, Clariane, Coca-Cola Europacific Partners, Cofares, Compass Group, Consum Cooperativa y Corporación Hijos de Rivera.

También se incluyen: Dana Automoción, Deloitte, Dentsu, Deutsche Bank, DHL eCommerce, DKV Seguros y Reaseguros, Donte Group, EDP, EDP Renewables (EDPR), Educa Edtech Group, Enagás, Ence Energía y Celulosa, Esprinet Group, Exolum, EY, Ferrovial, Finanzauto, Fresenius Kabi, Fundación ONCE e Inserta Empleo, GAES, GEA, Generali -que este año encabeza el ranking-, Giesecke+Devrient, Grup Peralada, Grupo Bimbo, Grupo BNP Paribas, Grupo Central Lechera Asturiana, Grupo Jorge, Grupo Orenes, Grupo Quirónsalud, Grupo Vall Companys, Helvetia Seguros, Hero, Holcim, HSBC, Huawei Technologies, Ibercaja, Iberdrola, Ilunion, Inditex, Indra, Inetum, ING, Inversis Grupo, Iris Global, Isdin, John Deere, JTI, Kone, Lear Corporation, Leroy Merlin, Lidl, Línea Directa Aseguradora, Lyreco, Mango, Mantequerías Arias, Mapfre, Marazzi, Mediamrkt, Meliá Hotels International, Merz Aesthetics, Michelin, Molins, Mondelez, MSD y Mutua Madrileña.

Completan este ranking: Nationale-Nederlanden, Naturgy, NTT Data, Palladium Hotel Group, Pfizer, PreZero, Puma, Puratos, Randstad, Rhenus, Saint-Gobain, Sanitas, Santalucía Seguros, Schreiber Europe, Seat, Securitas Direct, SegurCaixa Adeslas, Seguros RGA, Sesé, Solunion, STEF, ST Microelectronics, Stada, TCS, Técnicas Reunidas, Toyota, Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), UST, Volkswagen Group España Distribución, Vueling, Wabtec Ibérica, Worldline, WPP Media, Zelestra y Zurich Seguros.

55 CERTIFICADAS TAMBIÉN 'TOP EMPLOYERS EUROPA'

De las compañías 'Top Employers' en España, 55 han sido certificadas a su vez como 'Top Employers Europa', reconocimiento que se consigue al obtener la certificación en al menos cinco países de Europa. Además, 12 de estas organizaciones son 'Top Employers Enterprise', un galardón que demuestra que las prácticas de personas están alineadas en los principales mercados en los que opera una compañía.

En este caso, la firma energética Iberdrola ha destacado que ha obtenido por segundo año consecutivo dicho sello, lo que la consolida como la única compañía energética global con esta certificación.

Finalmente, 14 de las compañías 'Top Employers España' forman igualmente parte del grupo de empresas certificadas como 'Top Employers Global', un reconocimiento que reciben las compañías que cuentan con la certificación en una combinación de diferentes países y continentes.

En total, en esta edición, se ha certificado a casi 2.500 organizaciones en 131 países o regiones con más de 14 millones de empleados en todo el mundo.

GENERALI, A LA CABEZA DE LA CLASIFICACIÓN POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

En esta ocasión, y por segundo año consecutivo, Generali ha sido la empresa que lidera la clasificación. Según ha informado la compañía aseguradora en un comunicado, la organización ha valorado su apuesta "por la diversidad, la inclusión y el aprendizaje continuo, que ha permitido construir un espacio de trabajo transparente y accesible".

El consejero delegado de Grupo Generali en España, Carlos Escudero, ha señalado que este reconocimiento "confirma una convicción que siempre ha guiado su forma de hacer las cosas: cuando las personas están en el centro, todo es posible".

"La excelencia se alcanza con el compromiso y la implicación de quienes, cada día, contribuyen a construir un entorno basado en la escucha, el cuidado y la confianza", ha destacado.

En concreto, el programa de certificación engloba seis dominios clave de los Recursos Humanos, entre los que se incluyen el entorno de trabajo, la adquisición de talento, el aprendizaje, la diversidad, la equidad y la inclusión.

Con su participación en el programa, las empresas marcan la pauta en materia de estrategia de personas a nivel internacional.

El director Regional de Top Employers Institute en España e Italia, Massimo Begelle, ha destacado que las compañías certificadas se distinguen "por su capacidad para alinear el liderazgo, aprovechar los análisis basados en datos y aplicar las mejores prácticas contrastadas para reforzar el compromiso de los empleados, potenciar el crecimiento sostenible e impulsar el rendimiento empresarial".