SQM emite bonos subordinados por 516 millones de euros con una tasa de interés anual inicial del 5,625%

El productor chileno de litio SQM ha acordado emitir y vender bonos subordinados por un total de 600 millones de dólares (516 millones de euros) con vencimiento en 2056, según ha informado la empresa en un comunicado.

Los bonos tendrán una tasa de interés anual inicial del 5,625%, sujeta a un reajuste el 22 de abril del 2031 y en cada quinto aniversario posterior, con incrementos en la tasa de interés en el quinto y vigésimo aniversarios de la primera fecha descrita.

Se espera que esta transacción se cierre el próximo 22 de enero de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones.

Estos bonos no están destinados a ser ofrecidos a inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, sino que se dirigirán en exclusiva a compradores institucionales calificados de Estados Unidos.

El objetivo de la empresa es destinar los ingresos netos de la oferta de los bonos para refinanciar su deuda pendiente y para fines corporativos generales, incluyendo la financiación de su programa de gastos de capital. Estos ingresos podrán invertirse temporalmente antes de su utilización.