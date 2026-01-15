PP busca que el Congreso lea este jueves una declaración contra la represión de los 'ayatolás' y apoyo al pueblo iraní

El Partido Popular ha solicitado que el Congreso reconozca de manera explícita el coraje y la persistencia de las mujeres iraníes, subrayando su papel central en la defensa de los derechos humanos en su país, según un texto enviado a los grupos parlamentarios y compartido en la red social ‘X’ por la portavoz Ester Muñoz. Esta petición forma parte de una propuesta de declaración institucional cuyo objetivo es condenar de forma unánime la represión ejercida por el régimen iraní, respaldando a la ciudadanía que desafía las restricciones impuestas por las autoridades desde 1979. De acuerdo con la información divulgada por la agencia Europa Press, la propuesta solicita también la exigencia de liberación de las personas detenidas en el contexto de las protestas sociales más recientes.

La iniciativa, transmitida a todos los bloques parlamentarios por parte del Grupo Popular, pretende que el texto pueda ser leído al inicio del Pleno del jueves, donde está prevista la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Según detalla Europa Press, la lectura de la declaración institucional depende del consenso total de los partidos presentes en el Congreso. El documento enviado por el Partido Popular se produce en un contexto de movilización social en Irán, con manifestaciones simultáneas en decenas de ciudades donde los ciudadanos han reclamado un futuro orientado hacia la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad, sin distinciones de género, religión u origen étnico.

La propuesta centra la atención en las consecuencias de más de cuatro décadas de "imposiciones" por parte de la república islámica fundada tras la revolución de 1979, un régimen que, según el texto del Partido Popular consignado por Europa Press, mantiene una política de represión estricta contra cualquier forma de disidencia. El documento expresa el respaldo firme del Congreso al pueblo iraní frente a las "graves" violaciones de derechos humanos, subrayando la gravedad de la situación política, social y económica generada por el gobierno de los ayatolás.

El texto propone que la Cámara condene la represión llevada a cabo por las autoridades iraníes contra los manifestantes, represión que según Europa Press ha ocasionado miles de muertes en pocos días, muchas de ellas a consecuencia de disparos a corta distancia, además de un número no determinado de personas heridas y detenidas. En este sentido, la declaración exige el cese inmediato de todo tipo de violencia institucional hacia la población civil, reclamando una actuación urgente para frenar el uso desproporcionado de la fuerza.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta resaltada por Europa Press es el reconocimiento del rol de las mujeres, quienes, indica el texto, han sufrido una vigilancia más estricta y han sido las principales afectadas por la violencia institucional. El documento señala que la imposición obligatoria del velo constituye un ejemplo de la supresión sistemática de la autonomía femenina y representa una manifestación concreta de la falta de libertades fundamentales en el país. En este contexto, el lema "Mujeres, Vida, Libertad" adquiere relevancia, según el Partido Popular, como símbolo de la resistencia y el liderazgo de las mujeres en la lucha contra la opresión.

La declaración que promueve el Grupo Popular pide también que el Congreso reclame el final de las "graves" violaciones de derechos humanos en el país asiático y exige a las autoridades iraníes la protección de las libertades básicas, como la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y la libertad de asociación. A ello suma el requerimiento de liberar de manera inmediata a todas las personas arrestadas durante las protestas por hacer uso de esos derechos.

Europa Press agrega que la iniciativa concluye con la reafirmación del compromiso del Congreso con la defensa de estos valores universales y el apoyo a quienes trabajan para conseguirlos, instando a una acción colectiva desde la Cámara para denunciar la situación en Irán y respaldar las demandas de democracia y respeto a los derechos fundamentales.