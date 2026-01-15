Paco Jémez se incorpora al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo en el West Ham inglés

En caso de recibir el permiso de trabajo correspondiente, Paco Jémez se unirá al equipo técnico del West Ham United en Londres y colaborará con el cuerpo técnico liderado por Nuno Espírito Santo, según informó el club británico. De acuerdo con el comunicado difundido por el West Ham y citado por varios medios internacionales, la llegada del entrenador español representa la primera experiencia de Jémez en la Premier League, después de una extensa trayectoria dirigiendo equipos en España y en el extranjero.

Tal como publicó el club inglés, Paco Jémez aportará su formación y conocimientos tras acumular más de dos décadas en los banquillos y superar los 500 partidos oficiales dirigidos. El español trabajará junto a otros miembros del cuerpo técnico, entre ellos Mark Robson, Steve Potts y Gerard Prenderville, además de los entrenadores de porteros Rui Barbosa y Billy Lepine. La noticia fue destacada poco después de que Nuno Espírito Santo asumiera como técnico principal del West Ham.

Antes de este nombramiento, Jémez pasó por diferentes equipos como técnico, incluyendo al Rayo Vallecano, donde alcanzó el octavo puesto en la Liga española en la temporada 2012-13, el Córdoba CF, el FC Cartagena, la UD Las Palmas y conjuntos en Irán y México. Su experiencia incluye etapas en el fútbol europeo y fuera de España, consolidando un perfil internacional en el banquillo.

La última experiencia de Jémez antes de este nuevo reto ocurrió en la UD Ibiza, donde fue cesado en octubre del año pasado, según detalló el West Ham United. Su carrera como jugador cuenta con 21 participaciones con la selección española y más de 250 encuentros en la Liga española, pasando por clubes como Rayo Vallecano, Deportivo de La Coruña y Zaragoza. Durante su tiempo en el Deportivo de La Coruña coincidió como futbolista con Nuno Espírito Santo, lo que ahora facilita la sintonía dentro del banquillo.

El club londinense comunicó que “todo el West Ham United da la bienvenida a Paco al este de Londres y le desea mucho éxito” y puntualizó que su incorporación está vinculada a la obtención del permiso de trabajo correspondiente. Según remarcó el West Ham, el aporte de Jémez consistirá en sumar experiencia y perspectivas europeas al equipo de Nuno Espírito Santo, quien cuenta también con un equipo técnico consolidado en funciones específicas.

El comunicado oficial del club, citado por el medio, subrayó la extensa trayectoria de Jémez: “El español aportará su experiencia y conocimientos al cuerpo técnico de Nuno Espírito Santo, tras haber dirigido más de 500 partidos durante una carrera como entrenador que abarca casi dos décadas”, en alusión a su carrera en clubes y selecciones de distintos países.

Paco Jémez inició su andadura en los banquillos en 2007 al frente de la RSD Alcalá, para después dirigir al Córdoba CF en segunda división. Su paso por la UD Las Palmas y otros destinos internacionales complementa una carrera marcada por la adaptación y la búsqueda de nuevos desafíos en contextos variados. Uno de los momentos más destacados ocurrió durante su estancia en el Rayo Vallecano, donde logró la mejor clasificación histórica del club.

El West Ham planteó que la llegada de Jémez busca fortalecer la estructura técnica del equipo principal, facilitando sinergias entre los entrenadores ya presentes bajo la dirección de Nuno Espírito Santo. La incorporación se suma a los esfuerzos del club por avanzar en la Premier League con un cuerpo técnico de proyección internacional.

Al cierre del comunicado, el club reiteró el respaldo interno al nuevo integrante y valoró la experiencia acumulada por Jémez en diferentes ligas y contextos futbolísticos. De cara a la próxima temporada, se espera que la presencia del técnico español sume elementos de análisis y metodología provenientes de su prolongada trayectoria en banquillos europeos y latinoamericanos, según publicó el West Ham.