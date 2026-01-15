Agencias

María Zurita, apenada tras la muerte de Irene de Grecia

Visiblemente afectada, la sobrina de la reina Sofía expresó que la familia permanece unida tras el deceso de la princesa, confirmado oficialmente en Madrid, según un comunicado divulgado a los medios por la Casa Real

María Zurita, al ser abordada por los medios de comunicación tras el fallecimiento de Irene de Grecia, se mostró reservada y expresó que la familia se encuentra "bien", pese a la difícil situación que atraviesa la reina Sofía, según consignó el diario El Mundo. Esta reacción se conoció después de que la Casa Real confirmara la muerte de la princesa, quien tenía 83 años y vivía en Madrid, mediante un comunicado oficial en el que se informaba que "sus majestades los Reyes y su majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".

El diario El Mundo reportó que el pasado martes la reina Sofía había pospuesto sus actividades oficiales, atendiendo las señales de preocupación por la condición de salud de su hermana. Este aplazamiento motivó alertas en distintos sectores, debido a que se trataba de un indicio poco habitual en la rutina pública de la soberana. El desenlace se conoció el jueves, cuando tanto el medio como la Casa Real difundieron la noticia del deceso de la princesa, confirmando así los rumores que circulaban sobre el deterioro de su estado de salud.

El comunicado divulgado desde la institución real incluyó, además de la mención directa a los Reyes, palabras de condolencia por la pérdida de quien fuera figura cercana a la familia real de España. El fallecimiento ocurrió en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial y símbolo de la monarquía española, lo que subraya la proximidad y el vínculo personal que mantenía Irene de Grecia con su hermana, la reina emérita Sofía.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la primera integrante de la familia en aparecer ante los medios fue María Zurita, quien evitó entrar en detalles, adoptando una actitud reservada a la hora de referirse a la situación. En su breve declaración, Zurita subrayó que, a pesar de la tristeza por la pérdida, tanto ella como el resto de los familiares permanecen unidos y están "bien". Este pronunciamiento se produjo en un contexto marcado por la preocupación por el estado anímico de la reina Sofía, quien mantuvo a lo largo de los últimos días una agenda condicionada por el seguimiento permanente de la salud de su hermana.

La noticia del fallecimiento de la princesa Irene, confirmada en dos etapas –primero por el diario y después por la Casa Real–, generó reacciones tanto en el ámbito institucional como en el familiar. El Mundo detalló que, tras la noticia, las miradas se concentraron en el entorno cercano de la reina Sofía, que afrontó la pérdida en un ambiente privado, resguardado del escrutinio público, aunque no exento de la atención mediática.

Según recogió el diario, la princesa Irene, hermana menor de la reina Sofía, pasaba gran parte de su tiempo en Madrid, donde mantenía una vida discreta, acompañando a la familia real en los eventos más íntimos. Su fallecimiento representa el final de una presencia constante al lado de Sofía, consolidada durante décadas en el entorno más personal de la reina emérita.

El procedimiento seguido por la Casa Real en la notificación de la defunción incluyó la publicación de un breve mensaje destinado a los medios, en el que se resumió la profundidad de la pérdida para los miembros de la familia. La mención explícita a las condolencias por parte de los Reyes y de la reina Sofía situó el fallecimiento dentro del ámbito institucional, así como en el plano humano, al tratarse de una hermana y figura habitual en la vida cotidiana del círculo más estrecho de la familia real.

La cobertura de El Mundo destacó el impacto de la noticia en la agenda pública de la reina emérita, quien ya había modificado sus compromisos días antes como respuesta a la evolución negativa del estado de salud de Irene de Grecia. El gesto de María Zurita, primera representante familiar en pronunciarse tras la confirmación oficial, aportó una señal de fortaleza y cohesión en un momento especialmente sensible para la familia real española.

El suceso ha redefinido en las últimas horas la atención dedicada tanto a la reina Sofía como al entorno familiar, al tiempo que ha motivado mensajes de condolencias y muestras de apoyo provenientes de diversas instituciones y personalidades cercanas a la Casa Real, consignó el medio.

