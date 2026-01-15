Agencias

La producción industrial de la eurozona subió un 0,7% en noviembre y fue un 2,5% superior en términos anuales

La producción industrial de la eurozona avanzó un 0,7% el pasado mes de noviembre respecto de octubre, cuando subió otro 0,7%, mientras que se situó 2,5 puntos por encima en comparación con el mismo mes de 2024, según ha informado este jueves Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción manufacturera creció un 0,2% frente a octubre, mes en el que aumentó por idéntica cuantía. En cifras interanuales, la actividad industrial se elevó en un 2,2%.

Entre los Estados miembro de los que se dispone de datos, los mayores incrementos mensuales se registraron en Estonia (+6%), Lituania (+5,8%) y República Checa (+2,3%). Por el contrario, los descensos más abultados se observaron en Luxemburgo (-7,3%), Dinamarca (-5,1%) y Portugal (-3%).

Ya en comparativa interanual, las principales lecturas en positivo se anotaron en Irlanda (+10,6%), Chipre (+10,5%) y Croacia (+8,8%), a la vez que las bajadas más intensas se dieron en Bulgaria (-9,3%), Malta (-8,2%) y Hungría (-5,5%).

La producción industrial española repuntó en noviembre nueve décimas desde el aumento previo de ocho décimas. El volumen de las manufacturas fue un 4,6% superior a los niveles del mismo mes de 2024.

