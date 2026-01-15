Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre ante las preocupaciones por un ataque de EEUU

El portal especializado en seguimiento de vuelos FlightRadar24 detectó que, tras la caducidad de un NOTAM que solo permitía operaciones internacionales autorizadas, algunos vuelos internacionales reiniciaron sus trayectorias hacia Teherán. Según la información de este sitio, la reapertura del espacio aéreo iraní siguió a una suspensión de operaciones que se extendió por cerca de cinco horas, la cual obligó a cancelar, desviar o demorar vuelos con destino y origen en territorio iraní. El levantamiento de la restricción coincidió con la expiración del aviso aeronáutico y la estabilización temporal de la situación regional, luego de una fase de máxima alerta por potenciales ataques militares.

De acuerdo con datos recabados por FlightRadar24 y reportados por diversos medios, las autoridades iraníes procedieron a cerrar el espacio aéreo tras recibir señales de amenaza de intervención militar estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había elevado el tono en días recientes al advertir que respondería con ataques si las fuerzas de seguridad de Irán no ponían fin a la represión violenta de protestas antigubernamentales. La tensión escaló hasta llevar al cierre temporal del espacio aéreo, medida que afectó a líneas aéreas internacionales y a la conectividad de la región.

Como consignó FlightRadar24, durante el periodo en que estuvo vigente el NOTAM, solamente se permitió el aterrizaje y despegue de algunos vuelos con permisos excepcionales. El aviso, emitido poco antes de las 2:00 horas de este jueves —23:30 de la noche del miércoles en horario de España—, estipulaba restricciones estrictas con una duración inicial de poco más de dos horas, en función del desarrollo de los acontecimientos y del nivel de amenaza detectado.

La Casa Blanca, según informaron los medios, señaló días atrás que la diplomacia seguía siendo la prioridad para la administración estadounidense. Sin embargo, el propio presidente Trump declaró el miércoles que “las muertes en Irán han parado”. Esta declaración se produjo después de acusaciones hacia el Gobierno iraní por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas y represalias contra manifestaciones opositoras. Teherán, por su parte, advirtió que respondería ante cualquier acción militar extranjera.

En paralelo al cierre del espacio aéreo y la escalada retórica entre Washington y Teherán, varias embajadas estadounidenses en el Medio Oriente emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos y personal diplomático. Entre ellas, la Embajada de Estados Unidos en Qatar recomendó evitar desplazamientos no esenciales a la Base Aérea Al Udeid. Esta instalación fue atacada por fuerzas iraníes en junio de 2025 en respuesta a la ofensiva israelí y a bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes, según detalló el medio de referencia. En Kuwait, la embajada estadounidense también restringió temporalmente los movimientos de la mayoría de su equipo diplomático y empleados asociados hacia bases militares, entre ellas el Campamento Arifjan, el Campamento Buehring, la Base Aérea Ali Al Salem y el Campamento Patriot.

Estados Unidos mantiene una presencia militar significativa en la región, con bases en países como Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Arabia Saudí y Jordania. La situación de seguridad en estos emplazamientos cobró renovada atención tras las recientes advertencias y la coyuntura de alta volatilidad regional, según reportó FlightRadar24.

Simultáneamente, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió recientemente otra alerta para sus nacionales, exhortándolos a revisar sus planes de viaje ante las tensiones crecientes. Irán ha señalado reiteradas veces a Israel como instigador de disturbios y episodios de violencia en territorio iraní y en contextos de protestas regionales, lo que ha complicado aún más el clima diplomático en Oriente Medio.

Washington también recomendó a sus ciudadanos abandonar Irán ante la incertidumbre. A esa llamada se sumaron gobiernos europeos, entre ellos España, Italia y Reino Unido. Este último anunció el cese temporal de operaciones diplomáticas en Teherán y procedió a retirar a todo su personal de la embajada. Estas decisiones subrayan la magnitud del riesgo percibido y la gravedad de la coyuntura, de acuerdo a la cobertura del medio especializado y fuentes diplomáticas implicadas.

El restablecimiento de rutas aéreas internacionales hacia Teherán marca un intento de normalizar las operaciones tras una fase de máxima tensión. Las aerolíneas retuvieron durante horas sus decisiones sobre reanudar itinerarios, a la espera de confirmaciones oficiales y la evolución del contexto político-militar. Según los registros de FlightRadar24, la reactivación del tráfico aéreo se produjo de manera gradual, conforme el personal de aviación evaluó la desaparición del riesgo inmediato.

El episodio reciente ilustra cómo las decisiones políticas y los avisos de seguridad repercuten de forma directa y contundente en la infraestructura de transporte y en la movilidad internacional. La situación continúa sujeta a revisión y permanece vinculada a los posicionamientos de los gobiernos implicados y a la evaluación de amenazas por parte de compañías aéreas y entidades diplomáticas, según publicaron los medios consultados.