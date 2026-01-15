Fitch avisa de que una ruptura de la OTAN podría traducirse en rebajas de 'rating' para los países europeos

El jefe de calificaciones soberanas de Fitch, James Longsdon, destacó que una mayor proximidad geográfica a Rusia se traduciría en un deterioro de la calificación crediticia de los Estados europeos, especialmente si incrementan las tensiones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Según publicó el portal Investing y reportó Fitch, la posibilidad de que estas tensiones desemboquen en una ruptura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) plantea riesgos concretos para la solvencia financiera de los países europeos.

La agencia Fitch alertó este jueves que los países del continente se exponen a recortes en sus calificaciones crediticias si las fricciones diplomáticas entre Washington y los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia afectan directamente la cohesión de la OTAN. Fitch detalló que una eventual fragmentación de la alianza militar sería un factor determinante en la revisión de notas de solvencia en Europa, subrayando que la continuidad de la organización se mantiene como criterio central en su metodología de evaluación para la región.

Longsdon, en declaraciones reproducidas por Investing, explicó que los ajustes a la baja serían de un escalón y tendrían un alcance similar al de otras zonas donde la inestabilidad geopolítica ha influido en el rating soberano. Fitch mencionó ejemplos recientes en los que países como Israel, Taiwán o Corea del Sur han experimentado rebajas como consecuencia directa de contextos regionales inseguros. Estos precedentes ilustran el posible escenario para Europa si se materializa un quiebre en la OTAN y aumentan los riesgos en materia de seguridad, particularmente debido a la cercanía territorial con Rusia.

De acuerdo con la agencia de calificación, la exposición a Rusia es uno de los factores que más influiría en la evaluación de riesgo para los Estados de la región. Fitch observa que una mayor vulnerabilidad frente a amenazas rusas traería como consecuencia inmediata el deterioro de las perspectivas para la solvencia de los gobiernos vecinos. Esta consideración adquiere un peso mayor ante el debate sobre el futuro de la OTAN y la posible reconfiguración de los pactos de seguridad la región.

La compañía también señaló que, en el caso específico de Dinamarca, la economía nacional cuenta con un respaldo importante gracias a su calificación ‘AAA’, atribuida a la solidez de sus cuentas públicas. Según reportó Investing, el limitado aporte de Groenlandia al Producto Interno Bruto danés reduce la probabilidad de que la actual crisis geopolítica afecte el rating danés. Groenlandia, a pesar de su relevancia estratégica por su ubicación, no representa un peligro inmediato para la calificación soberana de Dinamarca, precisó Fitch. Sin embargo, la situación podría evolucionar si las tensiones se acentúan y afectan compromisos de seguridad colectivos.

El informe de Fitch subraya que la participación efectiva en alianzas regionales de defensa, como la OTAN, sigue siendo un elemento clave para el análisis financiero internacional de Europa. En caso de que se registre un quiebre en la cohesión de la organización, la agencia no descarta recortes en el crédito de los Estados involucrados, en línea con lo sucedido en otros puntos del mundo marcados por la inestabilidad. La agencia expresó que el entorno de seguridad internacional y los vínculos geopolíticos desempeñan un papel central en la confianza de los mercados, lo que puede repercutir directamente en el costo de financiación y el acceso a capital para los gobiernos europeos.

Fitch indicó que la perspectiva de una disminución en la calificación europea se fundamenta tanto en el aumento de la amenaza externa como en la depreciación de los mecanismos de protección conjunta. Esta aproximación pone de manifiesto la importancia de mantener la cohesión de los acuerdos de seguridad dentro del continente.

El contexto trazado por la agencia se alimenta de tensiones recientes que involucran a Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia; episodios que han suscitado debate a escala internacional sobre la estabilidad de las alianzas tradicionales. Fitch evaluó que la solidez de la calificación ‘AAA’ de Copenhague está respaldada principalmente por factores internos, como el manejo fiscal y las variables macroeconómicas, mientras que la exposición a riesgos vinculados a la OTAN y el conflicto con Rusia podrían alterar esos fundamentos si la situación se agrava.

Investing recogió las declaraciones en las que Longsdon reiteró que la continuidad de la OTAN constituye “claramente” uno de los factores evaluados de manera prioritaria por Fitch para sus calificaciones en Europa. Los antecedentes en regiones como Medio Oriente y Asia Oriental, donde la inestabilidad geopolítica provocó modificaciones en el rating, sirven como referencia para los analistas sobre las consecuencias potenciales de la actual coyuntura europea.

En este sentido, la agencia advierte de la necesidad de monitorear el desarrollo de las relaciones entre Washington, Copenhague y Nuuk, así como los movimientos diplomáticos que puedan desencadenar cambios en la configuración de alianzas. Fitch mantiene un seguimiento cercano sobre el impacto potencial de estos episodios en la percepción de riesgo país, ya que el deterioro de la credibilidad de pactos militares como la OTAN puede afectar directamente los perfiles crediticios nacionales.

Tanto Fitch como fuentes consultadas por Investing insisten en la correlación entre seguridad internacional, proximidad a áreas de conflicto e integridad de las notas de solvencia de los Estados. La evolución de la situación entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia será observada con atención por los mercados, en un escenario donde la estabilidad financiera y la seguridad regional aparecen cada vez más interconectadas, y donde un cambio sustancial en la OTAN podría repercutir en las cifras clave para Europa.