El senador estadounidense Lindsey Graham, sobre Irán: "Un ataque al régimen es la única ayuda que importa"

Reza Pahlaví expresó que una Irán libre pondrá fin a su programa militar nuclear y cesará el apoyo a grupos terroristas, según el discurso difundido tras su conversación con el senador estadounidense Lindsey Graham. De acuerdo con el medio CNN, el intercambio entre Pahlaví y Graham se produjo mientras el país atraviesa una ola de protestas marcadas por la represión y un saldo mortal superior a 3.400 personas, de acuerdo a la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), junto con miles de heridos y detenidos. El contexto se caracteriza además por una escalada en la tensión diplomática entre Teherán y Washington, en la que el legislador republicano defendió la opción de un ataque militar directo al Gobierno iraní, afirmando que constituye “la única ayuda que realmente importa”.

El miércoles, Lindsey Graham mantuvo una conversación pública con Pahlaví, hijo del último sah de Persia, en la que expresó confidencialmente su apoyo, indicándole que cree "de todo corazón que la ayuda está en camino". Según informó CNN, el senador estadounidense republicano agradeció a Donald Trump por lo que consideró una postura firme, manifestando que "la única manera de que Irán vuelva a ser grande es que los manifestantes venzan al régimen". Añadió que considera cercana la posibilidad de esa victoria y subrayó la relevancia del proceso para la ciudadanía estadounidense.

Durante el intercambio, Pahlaví reconoció el respaldo de Graham, calificándolo como un gesto significativo para un momento que definió como “el más oscuro de nuestra historia”, y sugirió que el país nunca había estado tan cerca de lograr un cambio político drástico. El senador, conocido dentro del Partido Republicano por su postura crítica hacia el gobierno de Irán, reafirmó sus posiciones, recordando declaraciones anteriores en las que propuso al entonces presidente Trump "asesinar a los dirigentes que matan gente". Graham argumentó que el Gobierno de Washington debe considerar acciones directas para frenar la represión. Tras la conversación con Pahlaví, el legislador insistió ante los medios en que el presidente estadounidense habla “en serio” sobre el envío de ayuda y subrayó de nuevo que atacar directamente al régimen representa la única asistencia efectiva.

Después de la difusión del diálogo, Reza Pahlaví empleó las redes sociales para detallar su programa político en el supuesto de una caída del actual gobierno iraní. Según consignó CNN, el heredero del último monarca de Irán prometió trabajar en la normalización de relaciones con Estados Unidos, restaurar la amistad bilateral y establecer de forma inmediata el reconocimiento al Estado de Israel. En su mensaje añadió que impulsará la expansión de los Acuerdos de Abraham, reemplazándolos por lo que denominó Acuerdos de Ciro, con la meta de unir a Irán, Israel y los países árabes en un marco regional libre de injerencias del régimen actual.

Pahlaví también destacó los recursos energéticos del país, recordando que Irán posee una de las mayores reservas de petróleo y gas y que, bajo un nuevo gobierno, pretende posicionar a Irán como proveedor confiable de energía para los socios internacionales. Insistió en la necesidad de aplicar “acciones responsables” y ofrecer “precios predecibles”, además de establecer prácticas de transparencia bajo estándares internacionales y abrir la economía nacional al comercio, la inversión y la innovación. Sostuvo que la diáspora iraní en el extranjero favorece la integración económica global y que el país podría transformarse en uno de los principales mercados del mundo que aún permanecen sin explotar.

CNN informó que la conversación entre Graham y Pahlaví se emitió mientras en Irán persistían las manifestaciones, movilizaciones que no han cesado pese a la respuesta gubernamental marcada por la represión y restricciones. La crisis interna adquiere un tono más grave por las recientes decisiones del Gobierno de Estados Unidos, una de las cuales ha sido el aviso del presidente Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 25% a las importaciones provenientes de cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán. Trump también solicitó a los manifestantes la toma de instituciones estatales, prometió ayuda y compartió públicamente que “las muertes en Irán han parado” y que no se ejecutará a participantes de las protestas.

El medio CNN detalló que la situación de seguridad se ha intensificado. Durante la madrugada del jueves en Irán, las autoridades nacionales procedieron al cierre del espacio aéreo en todo el país. Según información recabada por FlightRadar24, especializada en monitoreo de operaciones aéreas, esta decisión responde a las amenazas estadounidenses de un eventual ataque. Diversos especialistas y observadores internacionales han dado seguimiento a los movimientos en torno a esta situación, evidenciando un incremento en la incertidumbre y el temor a una posible confrontación militar abierta.

Frente a este panorama, los mensajes de Graham y Pahlaví se insertan en una estrategia de presión internacional sobre el régimen de Teherán, según analizó CNN. Ambos sostienen que la única vía para la estabilidad y el retorno de Irán al entorno internacional pasa por una transformación política profunda, la apertura económica y el cese de políticas que consideran agresivas en materia regional y de seguridad. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue atenta a los próximos pasos de Estados Unidos, la represión interna en Irán y la evolución de las relaciones diplomáticas y comerciales que afectan al conjunto de la región de Oriente Medio.