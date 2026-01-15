El PP asegura que quiere a Maduro "de vuelta" a Venezuela para que vaya a la cárcel junto a Delcy Rodríguez y Cabello

Durante su discurso en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo se refirió a la denominación de “príncipe de las tinieblas” que Delcy Rodríguez utilizó para calificar a José Luis Rodríguez Zapatero, recordando también los vínculos de confianza entre la dirigente venezolana y Koldo García, exasesor del PSOE, según informó Europa Press. Ante esta referencia, Álvarez de Toledo cuestionó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acerca de la relación que mantiene con la dirigente chavista, utilizando varias posibilidades para describir el rol del ministro en relación a Rodríguez: “acólito”, “aliado”, “adlátere” o “alcahuete”.

Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, dirigió fuertes críticas al gobierno de Pedro Sánchez y su política exterior hacia Venezuela durante la sesión plenaria que abordaba la situación en ese país. Según reportó Europa Press, acusó a Albares de “postrarse” ante Delcy Rodríguez, a quien calificó como “torturadora”. Añadió que el Partido Popular aspira a que Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello sean procesados y encarcelados en la prisión del Helicoide en Venezuela.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Álvarez de Toledo manifestó que el gobierno español ha actuado para “blanquear” la dictadura venezolana, reprobando el hecho de no calificar públicamente a Nicolás Maduro como dictador. Cuestionó la validez de las acciones diplomáticas españolas, al acusar al Ejecutivo de criticar operaciones internacionales, como la impulsada en su momento por el gobierno de Donald Trump contra Maduro, mientras acaba luego asumiendo los resultados para utilizarlos a su favor. También mencionó como práctica del Ejecutivo la participación en “maniobras sórdidas” desde la embajada de España en Caracas, refiriéndose a supuestos intentos de obstaculizar el mandato popular y democrático venezolano.

La diputada popular diferenció la reacción del gobierno español de la actuación de la administración estadounidense, mencionando que mientras Trump “extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia”, España contribuyó a la salida del presidente legítimo, Edmundo González, estableciéndole condiciones para residir en su territorio. Álvarez de Toledo destacó las cualidades de González, indicando que es una persona a la que identifica con el coraje y el valor, características que, en su opinión, no posee el actual Ejecutivo español.

Europa Press destacó que la portavoz también se refirió extensamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuyó el papel de “gran blanqueador de la dictadura” junto al gobierno de Pedro Sánchez. Según Álvarez de Toledo, tanto Zapatero como el Ejecutivo han recurrido sistemáticamente al diálogo con el chavismo, describiendo ese enfoque como una estrategia para encubrir intenciones y fortalecer al régimen venezolano. Según sus declaraciones, los procedimientos de diálogo han servido para alargar la permanencia del chavismo en el poder, mientras se califica la claudicación como diálogo, la corrupción como discreción y se emplean otros términos para suavizar la percepción sobre la situación en Venezuela.

Durante su intervención, Álvarez de Toledo recordó que representantes de la oposición venezolana han calificado a Zapatero como “vocero de la dictadura” y sostuvo que su implicación en una veintena de procesos de diálogo solo ha contribuido a mantener y reforzar al gobierno chavista, según detalló Europa Press.

La diputada también dirigió reproches a Pedro Sánchez, afirmando que el presidente del Gobierno no felicitó públicamente a María Corina Machado tras la obtención del Premio Nobel de la Paz, algo que —de acuerdo con sus declaraciones— habría supuesto un gesto sencillo y simbólico. Álvarez de Toledo negó la explicación dada por Sánchez, quien expresó que nunca felicita a quienes reciben dicho galardón, y afirmó que existen varios mensajes en redes sociales que prueban lo contrario. Se preguntó si la negativa a felicitar a Machado responde a la intención de no irritar a la “cúpula criminal chavista” y consideró que existen detalles no aclarados que espera sean aclarados por otras figuras del PSOE, como el exministro José Luis Ábalos.

Al margen del asunto venezolano, Álvarez de Toledo intercambió reproches con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, aludiendo a los acontecimientos en Cataluña en 2017, y sugiriendo que Rufián actúa desde una posición de falta de autocrítica. Pidió que antes de cuestionar la dignidad de María Corina Machado, reflexione sobre su propia actitud. También respondió al portavoz socialista, Paxti López, confrontándolo sobre el concepto de nación y democracia en el marco del debate político en España.

Europa Press consignó que, dentro del debate, el Partido Popular reiteró su exigencia de responsabilizar penalmente a Nicolás Maduro y a sus principales colaboradores, entre ellos Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, por lo que consideran crímenes contra la población venezolana. Insistieron en que el objetivo es ver a estos dirigentes afrontando proceso judicial y condena en Venezuela.