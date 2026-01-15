El fabricante de chips TSMC logra un resultado récord en 2025 y augura un fuerte crecimiento para 2026

La estrategia de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para atender la creciente demanda de tecnologías avanzadas ha fortalecido sus proyecciones comerciales a corto y mediano plazo, reforzando el liderazgo de la empresa en la fabricación mundial de microprocesadores. Según consignó el medio que dio a conocer estos datos, TSMC anticipa que durante el primer trimestre de 2026 sus ventas netas se ubiquen entre 34.600 y 35.800 millones de dólares estadounidenses (29.706 y 30.736 millones de euros). Este rango representaría un incremento de hasta más del 40% respecto al mismo periodo del año anterior, y de más del 8% frente al trimestre anterior.

El medio detalló que la empresa registró un beneficio neto atribuido récord de 1,72 billones de dólares taiwaneses (46.720 millones de euros) en 2025, cifra que implica un aumento del 46,4% en comparación con el año previo. De acuerdo con la información publicada, este resultado consolida a TSMC como el mayor fabricante global de semiconductores y contratista líder en la producción de microchips.

Durante el conjunto del ejercicio 2025, TSMC alcanzó ventas netas por 3,8 billones de dólares taiwaneses (103.490 millones de euros), lo que supone un crecimiento del 31,6% en relación a 2024 y establece un nuevo máximo histórico en sus registros financieros. El volumen de facturación se reflejó también en el desempeño trimestral. Entre octubre y diciembre de 2025, el beneficio neto sumó 505.744 millones de dólares taiwaneses (13.737 millones de euros), cifra superior en un 35% respecto al mismo periodo del año anterior, y 11,8% mayor al tercer trimestre de ese mismo año.

Según reportó el medio, las ventas netas de la empresa en el último trimestre de 2025 sumarían 1,04 billones de dólares taiwaneses (28.410 millones de euros). Ese resultado corresponde a un incremento del 20,5% frente al mismo trimestre de 2024, además de situarse un 5,7% por encima del trimestre inmediato anterior. La compañía sostuvo que estos indicadores marcan un nuevo máximo trimestral para su historia.

Wendell Huang, vicepresidente sénior y director financiero de TSMC, explicó que “nuestro negocio en el cuarto trimestre se vio impulsado por una fuerte demanda de nuestras tecnologías de vanguardia". El ejecutivo subrayó que la empresa prevé mantener este ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2026 debido al dinamismo de los segmentos tecnológicos que requieren soluciones de semiconductores avanzados. “De cara al primer trimestre de 2026, esperamos que nuestro negocio se mantenga impulsado por una fuerte demanda de nuestras tecnologías de vanguardia”, puntualizó Huang, según recogió el medio.

Las previsiones internas de TSMC para el inicio de 2026 refuerzan la idea de que el sector tecnológico encuentra en la compañía taiwanesa un eslabón fundamental para el suministro de microchips esenciales para diversos dispositivos electrónicos y sistemas de computación. La aceleración en las cifras de ingresos y utilidades responde principalmente a la expansión de mercados vinculados a la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento y la movilidad conectada, ámbitos que requieren componentes de alta especialización y rendimiento.

El medio puntualizó que estos resultados sitúan a TSMC en una posición destacada dentro de la industria, respaldando su papel como referencia para la evolución tecnológica global y para la cadena de suministro de semiconductores. La empresa comunicó que mantendrá sus inversiones en investigación y desarrollo, así como en la ampliación de su capacidad productiva, con el objetivo de seguir dando respuesta a las exigencias del mercado internacional y de las aplicaciones que demandan soluciones de microprocesadores cada vez más avanzadas.