ChatGPT Translate es el nuevo traductor de texto con más de 50 idiomas y opciones de personalización impulsadas por IA

Las opciones avanzadas de personalización que ofrece ChatGPT Translate incluyen la posibilidad de ajustar el tono, el nivel de formalidad o incluso la finalidad del texto traducido, optimizando su uso para distintos tipos de perfiles y necesidades. Esta característica, orientada tanto a quienes utilizan el traductor en contextos académicos como empresariales o informales, distingue la propuesta frente a otros servicios del mercado. Según informó Europa Press, el lanzamiento de ChatGPT Translate marca el debut de un servicio autónomo de traducción que opera en la web y facilita el acceso a la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.

Europa Press detalló que la interfaz del traductor muestra dos recuadros adyacentes, donde el usuario introduce el contenido original en uno y recibe el texto traducido en otro, al estilo de plataformas ya conocidas como Google Translate. La función de identificación automática del idioma agiliza el proceso al detectar de inmediato la lengua de origen. ChatGPT Translate permite elegir entre más de 50 idiomas, incluyendo español, japonés, árabe, además del inglés, y destaca por su capacidad de traducción en diferentes soportes: texto, voz e imágenes, aunque actualmente solo acepta texto escrito para la operación automática, sin ofrecer aún la opción de adjuntar imágenes o archivos de audio.

La herramienta está dirigida a quienes requieren traducir informes, investigaciones o mensajes en tiempo real, ofreciendo además recomendaciones inteligentes una vez que se ha generado una traducción. Estas sugerencias aparecen debajo del resultado traducido y aportan un valor añadido, ya que, según reportó el medio, abren la posibilidad de elegir entre diferentes matices. El usuario puede optar por un texto con mayor fluidez, mayor formalidad adecuado para comunicaciones empresariales o bien una versión más accesible que facilite su entendimiento a un público infantil, además de poder solicitar explicaciones gramaticales sobre la traducción entregada.

Tras seleccionar alguna de estas opciones, la experiencia se traslada al chat principal de ChatGPT, donde el usuario accede al resultado personalizado y puede continuar la interacción, formulando nuevas consultas o pidiendo ajustes adicionales al texto. OpenAI, la compañía liderada por Sam Altman, ha decidido separar esta función de traducción de las capacidades generales del chat, que ya permitía traducir textos, consolidando ChatGPT Translate como un producto dirigido explícitamente a la traducción lingüística.

La disponibilidad en la web garantiza un acceso inmediato, sin necesidad de descargar software adicional. Según consignó Europa Press, aunque el servicio emula la experiencia tradicional de otros traductores en cuanto a estructura, introduce elementos basados en IA que buscan mejorar la adaptabilidad de las traducciones según las demandas de los usuarios, tanto para su uso profesional como personal. Entre las prestaciones destaca también la explicación gramatical de ciertas frases, útil no solo para usuarios que buscan traducir información, sino también para quienes desean comprender las diferencias entre estructuras idiomáticas.

Europa Press señala que, aunque la plataforma incorpora tecnologías que permiten trabajar con voz e imagen para futuras actualizaciones, en su fase de lanzamiento está enfocada en el texto escrito. De esta manera, ChatGPT Translate amplía el alcance de la inteligencia artificial generativa en el campo de las traducciones, proponiendo un entorno donde la interacción fluida entre usuario y máquina está en el centro de la experiencia.