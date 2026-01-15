Brasil espera que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur entre en vigor en el segundo semestre del año

El Parlamento Europeo y los cuatro congresos nacionales que conforman el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) deben ahora examinar y ratificar el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea antes de que se aplique en su totalidad. El ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, indicó que el país espera concluir este proceso durante el segundo semestre de este año tras la reciente aprobación del pacto por parte de los países miembros y autoridades europeas. Según publicó el medio, la aprobación legislativa en Brasil se perfila para el primer semestre, permitiendo que la implementación inicie en la segunda mitad del ejercicio anual.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene prevista una visita a Asunción, Paraguay, el próximo sábado, donde participará en la firma oficial del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, según detalló la fuente original. Este encuentro representa un paso protocolar fundamental en el avance del pacto, cuya negociación se prolongó durante años y abarca a más de 700 millones de personas entre ambos bloques comerciales.

El acuerdo busca impulsar la generación de empleo, el crecimiento económico y el fortalecimiento de sectores productivos claves como el agronegocio, la industria y los servicios en las economías de América del Sur. Alckmin subrayó que se anticipa una dinámica de inversiones recíprocas y una mayor apertura de mercados tanto en América Latina como en Europa. Así lo reflejó al afirmar que la entrada en vigor del acuerdo traería “más empleo, más renta, fortalecer el agronegocio, la industria, los servicios e inversiones recíprocas”, planteando que estos beneficios repercutirán de forma transversal en la sociedad.

Además, el ministro destacó que la competencia resultante motivará la mejora de los estándares de calidad y reducirá los precios para los consumidores de ambos lados del Atlántico. Según detalló el medio, Alckmin explicó que los productos disponibles en el mercado serían “más baratos y de mejor calidad”, lo que, afirmó, representa en última instancia la idea de “libre comercio con reglas”.

El proceso pendiente de ratificación por los parlamentos nacionales figura como el siguiente gran desafío administrativo para que el acuerdo pueda materializarse. Una vez autorizado formalmente, el pacto establecerá nuevos marcos comerciales y energéticos entre países de la Unión Europea y del Mercosur, promoviendo además la integración en ámbitos como la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el desarrollo regional.

El medio consignó que tanto autoridades sudamericanas como europeas han presentado este acuerdo como una estrategia relevante para enfrentar incertidumbres geopolíticas y fortalecer las cadenas de suministro global. Por parte europea, la firma del acuerdo responde también a una necesidad de diversificar proveedores y establecer alianzas estratégicas en sectores críticos.

Alckmin reiteró la importancia del acuerdo para la economía brasileña y latinoamericana al subrayar que “quien gana es la sociedad”, refiriéndose tanto a los trabajadores y empresarios como a los consumidores finales. Este enfoque, expuesto en sus declaraciones recogidas por el medio, señala el propósito de una integración más profunda entre ambos bloques, orientada a facilitar los intercambios con salvaguardias regulatorias y estándares compartidos.

En su conjunto, la información reportada señala que la ratificación y entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur abre la puerta a una nueva etapa de relaciones económicas que podría cambiar el perfil comercial, industrial y de inversiones tanto en el Cono Sur como en toda la Unión Europea.