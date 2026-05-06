Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 may (10.00 GMT)

Madrid, 06 may (EFE).-

Río de Janeiro (Brasil).- Un estudiante de 13 años invadió armado este martes una escuela pública en la ciudad brasileña de Río Branco y disparó indiscriminadamente contra varias personas dentro de la institución educativa en un tiroteo que dejó dos muertos y cinco heridos, informaron fuentes oficiales.

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Santa Cruz de Tenerife (España).- La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha expresado este miércoles el “rechazo frontal y absoluto” de la corporación insular a la llegada a la isla del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, cuya arribada, según ha afirmado, se ha conocido a través de los medios de comunicación.

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Londres.- Las elecciones que se celebran mañana jueves en el Reino Unido para renovar la composición de los parlamentos autonómicos de Escocia y Gales y una buena parte de los municipios ingleses supondrán una prueba de fuego para el primer ministro británico, Keir Starmer, cuya popularidad está en horas bajas.

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Washington.- Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético contra una operación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en el que murieron tres personas.

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Kiev.- Rusia ha ignorado la oferta de tregua del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que entraba en vigor la pasada medianoche y se habría extendido por un plazo indefinido, y ha continuado atacando territorio ucraniano, según ha declarado este miércoles su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, en su cuenta de X.

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Bruselas.- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendó este miércoles que el Gobierno español suspenda el cierre planeado de la central nuclear de Almaraz, autorice la prórroga de su vida útil hasta al menos el año 2040 y evalúe "la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales".

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Ginebra.- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles que se investiguen los posibles "malos tratos graves" contra el español-palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago de Avila, miembros de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel.

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Kabul.- La empresaria afgana Asma Sharifi, ha creado una fábrica que produce helados de manera artesanal y que da empleo a mujeres en Kabul, dándoles la oportunidad de generar sus propios ingresos en medio de las restricciones a educación y empleo femenino impuesto por el gobierno talibán.

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París.- La reunión ministerial del grupo del G7 comenzó este miércoles en París bajo la sombra del impacto económico del cierre del estrecho de Ormuz y las tensiones comerciales con Estados Unidos, y con la frustrada reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la mesa.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 6,45 % este miércoles, cerrando por encima de los 7.000 puntos por primera vez, gracias al auge de los chips y tras la suspensión del operativo de EE. UU. para escoltar buques en Oriente Medio.

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Barcelona (España).- España se convirtió en 2025 en el cuarto mercado internacional para las exportaciones italianas, con un valor en ventas de 38.000 millones de euros, por lo que el director de The Italian Trade Agency (ITA) en Madrid, Giovanni Bifulco, ha calificado este resultado como un “año récord”.

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alm/EFE

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