BBVA se alía con Altérra con una inversión prevista de 213 millones de euros en un nuevo fondo climático

BBVA ha anunciado una alianza con Altérra, vehículo privado lanzado en Emiratos Árabes Unidos para invertir en financiación climática, por la que el banco ha comprometido una inversión de 250 millones de dólares (213 millones de euros al cambio actual) en la nueva iniciativa de co-inversión del vehículo.

En concreto, Altérra planea lanzar un nuevo vehículo de co-inversión climática de 1.200 millones de euros (1.031 millones de euros), con BBVA como inversor estratégico.

El producto, que está pendiente de recibir las aprobaciones regulatorias pertinentes, estará domiciliado en el centro financiero de Abu Dhabi, el ADGM, y se denominará Altérra-Opportunity.

Se integrará en la gama de productos de co-inversión del vehículo emiratí e implementará una estrategia de inversión centrada en infraestructuras alienadas con el clima, incluyendo temáticas como la transición energética, descarbonización industrial, tecnología climática o estilos de vida sostenibles. Su alcance geográfico incluirá América del Norte, América Latina y Europa, además de mercados de crecimiento.

BBVA señala que, más allá de esta nueva inversión prevista de 250 millones de dólares, hasta la fecha ya ha invertido cerca de 300 millones de euros en fondos climáticos centrados en la descarbonización, como parte de su estrategia climática global.

El banco se ha fijado el objetivo de movilizar 700.000 millones de euros en negocio sostenible entre 2025 y 2029, tras haber alcanzado su anterior objetivo de 300.000 millones de euros un año antes de lo previsto.