AV. Howes (Honda) gana la etapa 11 en motos del Dakar y Benavides (KTM) se pone líder

Luciano Benavides, representante argentino de KTM, avanzó a la primera posición general en la categoría de motos tras la etapa 11 del Rally Dakar, desplazando por un margen muy estrecho al estadounidense Ricky Brabec, quien había liderado hasta la jornada anterior. La diferencia entre ambos pilotos se reduce a apenas una veintena de segundos, lo que deja abierta la definición del campeonato en las próximas etapas. De acuerdo con la información publicada por diferentes medios y detallada por la agencia AV., este cambio en la tabla general se produjo en una etapa especialmente exigente, con salida en Bisha y meta en Al Henkiyah, que cubría una distancia de 346 kilómetros de especial.

Durante la carrera del jueves, el estadounidense Skyler Howes, con Honda, logró imponerse en la etapa 11, cosechando su primer triunfo parcial en la presente edición del Dakar. Howes logró superar por 21 segundos al francés Adrien van Beveren, también de Honda, y por una diferencia similar respecto del español Edgar Canet, piloto de KTM. Esta victoria representó un hito personal para Howes en lo que va del raid, contribuyendo a reordenar los primeros lugares de la clasificación de la competición.

El anterior líder del Dakar en motos, Ricky Brabec, terminó en la sexta posición al concluir la etapa, lo que le costó ceder el primer lugar a Benavides. Sin embargo, la distancia entre ambos se mantiene extremadamente corta y cualquier resultado en las siguientes etapas podría alterar el desenlace del torneo, según reportó la agencia AV.

Tosha Schareina, también del equipo Honda, continúa en la tercera posición general, aunque con una desventaja de más de 15 minutos respecto del nuevo líder Benavides, de acuerdo con lo consignado en el reporte. Esta brecha coloca a Schareina en una posición expectante, pero alejada de la lucha directa por la primera plaza, a menos que se presenten incidentes de relevancia en los tramos finales de la competencia.

La etapa 11 del Rally Dakar, con sus 346 kilómetros de recorrido entre Bisha y Al Henkiyah, resultó determinante para el desarrollo de la clasificación general, modificando el grupo de punta mediante actuaciones sobresalientes y variaciones en el rendimiento de los principales favoritos. Según lo publicado por la agencia AV., la etapa también tuvo relevancia para establecer una mayor presión sobre los candidatos al título en la recta final de la carrera.

La actuación de Howes, logrando su primera victoria de etapa, y la férrea competencia entre Benavides y Brabec, reflejan el alto nivel competitivo que domina la categoría de motos en la presente edición del Dakar. El francés Adrien van Beveren completó la etapa en segunda posición con una ventaja mínima sobre el español Edgar Canet, evidenciando que las diferencias en los tiempos continúan siendo reducidas, lo que incrementa la incertidumbre respecto al desenlace de la edición actual de la competencia.

La organización y los equipos mantienen la expectativa ante futuras etapas, en las que el nuevo liderazgo de Benavides y la corta distancia que lo separa de Brabec plantean un cierre de competencia ajustado. Según información de la agencia AV., cada segmento restante del Dakar en la categoría de motos cobra especial importancia, dada la volatilidad que muestran las posiciones y las diferencias mínimas entre los principales contendientes.