AMP2. Roma (Ford) recorta a Al-Attiyah (Dacia) y recupera la segunda plaza en coches en el Rally Dakar

El recorrido de la undécima etapa del Rally Dakar provocó que el sudafricano Henk Lategan (Toyota) quedara fuera de la pelea principal tras sufrir una larga detención en el kilómetro 140 y perder así toda opción en la general, según consignó el medio Europa Press. El día de competición, con un tramo especial de 346 kilómetros entre Bisha y Al Henkiyah, resultó clave para definir la lucha por el título, dejando al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) y al español Joan 'Nani' Roma (Ford) como los únicos con posibilidades reales de coronarse campeones en la edición actual, marcada por cambios constantes en la clasificación.

La jornada supuso un avance para Roma, quien logró recortar más de cuatro minutos a Al-Attiyah y recuperar la segunda posición en la clasificación general de coches. Según informó Europa Press, el piloto catalán –vencedor del Dakar en motos en 2004 y en coches en 2014– se mantiene con opciones matemáticas de alcanzar la victoria final, aunque la diferencia restante con el líder, de 8 minutos y 40 segundos, le obliga a tomar riesgos en la etapa siguiente, una especial de 311 kilómetros. Al-Attiyah, por su parte, mantuvo una estrategia basada en la cautela, limitándose a seguir el ritmo del francés Sebastian Loeb (su compañero de equipo) y evitando errores que pudieran comprometer su cómoda ventaja en la general.

Roma terminó la etapa en la undécima posición, mientras el líder catarí cruzó la meta en el puesto 17. Según publicó Europa Press, ninguno de los favoritos al título buscó el triunfo de etapa, centrándose en la gestión de sus posiciones. En cambio, la especial fue dominada completamente por los vehículos Ford, con el sueco Matthias Ekstrom llevándose la victoria y sumando su tercer éxito en la presente edición, seguido por el francés Romain Dumas y el español Carlos Sainz, quien, tras una sanción el día anterior, ya no cuenta con opciones en la tabla general y finalizó en tercer lugar en el día.

Sebastian Loeb ascendió al tercer lugar del podio, situándose a 18 minutos y 37 segundos del primer puesto, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. Entre las mujeres, Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (EBRO) lograron mantenerse dentro de los 20 mejores puestos de la clasificación general, terminando la etapa en los puestos 18 y 26 respectivamente y situándose decimotercera y vigésima en la tabla acumulada.

En motos, Europa Press reportó un nuevo giro en la clasificación general: el estadounidense Ricky Brabec (Honda) cedió el liderato al argentino Luciano Benavides (KTM). La etapa la ganó Skyler Howes (Honda), con sólo 21 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Adrien van Beveren, vencedor del día anterior. El español Edgar Canet (KTM) ocupó el tercer puesto de la etapa, a 1 minuto y 15 segundos del ganador.

El movimiento en el liderato de motos respondió a una táctica de Brabec, quien redujo deliberadamente la velocidad tras acumular casi cuatro minutos de ventaja sobre Benavides, para quedar en una mejor posición estratégica antes de la última jornada, según consignó Europa Press. El resultado: Benavides lidera la tabla con apenas 23 segundos de margen sobre Brabec. Tosha Schareina (Honda), representante español en la categoría, terminó quinto, a más de cuatro minutos del primer lugar, pero conserva el tercer puesto de la general, aunque a una distancia considerable de más de 15 minutos. Por detrás, el australiano Daniel Sanders (KTM) continuó en competencia, pese a haber sufrido una fractura de clavícula la jornada previa.

Europa Press también detalló que la penúltima etapa, de 311 kilómetros, será clave para determinar los ganadores tanto en coches como en motos. La situación de Roma, que debe arriesgar para remontar los casi nueve minutos que lo separan de Al-Attiyah, deja la competencia abierta a alguna posible sorpresa, aunque Al-Attiyah sigue gestionando su renta con margen. La estrategia, tanto en los equipos líderes de coches como de motos, ha girado en torno a minimizar errores y gestionar las diferencias antes del desenlace de la prueba.

En cuanto a la actuación de los equipos, la presencia dominante de Ford en los puestos de cabeza durante la etapa evidenció la consistencia y rendimiento de sus vehículos en un terreno descrito como laberíntico y complejo por los organizadores. Dacia, con Al-Attiyah, continúa liderando la general, seguido por Ford con Roma en su intento de sumar un tercer “Touareg”. En motos, las escuderías Honda y KTM alternaron el dominio de etapas y el liderato general, en otro ejemplo de la igualdad y alternancia que ha marcado la edición del rally que se disputa este año.

El Rally Dakar, conocido por su dureza y capacidad para deparar sorpresas en las etapas finales, afronta su recta decisiva con la atención puesta en el pulso entre Roma y Al-Attiyah en coches, y en la reñida competencia entre Benavides y Brabec en motos, todo ello en una competición en la que los cambios de liderato han sido una constante y las diferencias en la clasificación general se han visto sometidas a multitud de factores estratégicos y técnicos, de acuerdo a las crónicas publicadas por Europa Press.