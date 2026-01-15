Al menos seis muertos, incluido un niño, en un ataque israelí en el centro de la Franja de Gaza

El Ministerio de Sanidad gazatí ha reportado que, tras la retirada parcial de tropas israelíes, equipos de rescate recuperaron los cuerpos de 710 personas en las áreas afectadas. Según consignó la agencia palestina Wafa, este dato se suma a una cifra de muertos y heridos que continúa al alza a pesar del alto el fuego implementado el 10 de octubre de 2025, como parte del acuerdo entre el Gobierno de Israel y Hamás vinculado con la primera etapa del plan estadounidense para Gaza. En medio de la segunda fase de este plan, al menos seis personas murieron, incluido un menor de edad, a raíz de un ataque israelí este jueves en el centro de la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información publicada por la agencia Wafa y reproducida por varios medios internacionales, el bombardeo se dirigió contra dos viviendas localizadas en Deir al Balá. Una de las casas, situada dentro de un campo de refugiados, colapsó tras el impacto, dejando atrapadas a varias personas bajo los escombros. El saldo del ataque incluyó, además de los seis fallecidos, varios heridos cuyas cifras no han sido precisadas en detalle por las fuentes consultadas.

El medio Wafa detalló que este episodio se produjo apenas un día después de que las autoridades estadounidenses anunciaran el inicio de la segunda etapa del plan del presidente Donald Trump, el cual contempla la desmilitarización del enclave palestino. Las autoridades gazatíes han manifestado especial preocupación por la persistencia de la violencia a pesar de los compromisos de alto el fuego y los intentos internacionales de estabilizar la zona.

Desde que comenzó el alto el fuego, el Ministerio de Sanidad en Gaza ha registrado 451 víctimas mortales y más de 1.250 personas heridas, según reportó la agencia Wafa. Estos datos reflejan que la situación humanitaria se mantiene crítica, ya que continúan los bombardeos y las incursiones a pesar de los acuerdos alcanzados en octubre de 2025. Las informaciones difundidas por Wafa señalan que la mayoría de las muertes se han producido en contextos similares, con ataques que afectan a residencias civiles y áreas densamente pobladas.

En cuanto al saldo total desde el 7 de octubre de 2023, fecha de inicio del actual ciclo de enfrentamientos, el Ministerio de Sanidad de Gaza mantiene el recuento en 71.441 muertos y 171.329 heridos. Estos números se han ido actualizando conforme avanzan los trabajos de rescate y se permite el acceso a zonas previamente bloqueadas por las hostilidades, como confirmó Wafa. Numerosos testimonios recogidos por la agencia apuntan a la magnitud del daño en infraestructuras y viviendas, lo que dificulta la identificación y el socorro de las víctimas.

El contexto de esta escalada está marcado por la aplicación del plan respaldado por Estados Unidos, que a juicio de las autoridades palestinas, lejos de reducir la intensidad del conflicto ha coincidido con un repunte en los ataques y las operaciones militares. Según información recabada por Wafa, la segunda fase del proyecto estadounidense, más allá de su objetivo de desmilitarizar Gaza, no ha impedido la continuidad de ataques con consecuencias directas para la población civil.

El Ministerio gazatí, citado por la agencia, ha hecho énfasis en que la cifra de muertos y heridos podría incrementarse conforme se vaya teniendo acceso a nuevas zonas siniestradas y se completen las labores de rescate en lugares de difícil acceso, especialmente en campos de refugiados severamente impactados por los bombardeos de los últimos días. Las fuerzas israelíes, por su parte, no han realizado declaraciones específicas sobre el ataque a Deir al Balá, según el reporte de Wafa.

Las cifras reportadas por el Ministerio de Sanidad y difundidas por la agencia Wafa reflejan el alcance de la crisis humanitaria que mantiene la región bajo una situación de emergencia prolongada. Los organismos locales insisten en que los datos corresponden únicamente a las áreas donde se han podido efectuar registros y reconocen que el número real de víctimas podría ser superior, dado el estado de destrucción generalizado que afecta tanto a infraestructuras sanitarias como a residencias, dificultando la recolección y verificación de información en tiempo real.

Mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la situación, las autoridades palestinas reiteran sus llamados para que se respeten los acuerdos vigentes y se ponga fin a las acciones militares que continúan cobrando vidas, incluidos menores, en el territorio. La agencia Wafa, en su último balance, subraya la persistencia de ataques que alcanzan zonas urbanas densamente habitadas y señala que los efectos colaterales de esta ofensiva tienen repercusiones directas en el acceso de la población a servicios básicos y a ayuda humanitaria.