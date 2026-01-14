Uganda celebra unas elecciones en las que Museveni aspira a un séptimo mandato frente al opositor Bobi Wine

La campaña electoral en Uganda ha estado caracterizada por el despliegue de fuerzas de seguridad, cortes de Internet previos a la votación y repetidas denuncias de represión policial, según consignó el medio original. Este contexto ha intensificado las tensiones de cara a las elecciones generales del 15 de enero, en las que el presidente Yoweri Museveni, de 81 años, busca extender su permanencia en el poder iniciada en 1986, enfrentándose nuevamente al principal líder opositor, Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine.

De acuerdo con lo publicado, Museveni se presenta bajo la bandera del Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), partido que actualmente cuenta con 336 de los 529 escaños parlamentarios. El NRM promueve en esta ocasión la continuidad de sus logros a través de su lema de campaña: 'Proteger los avances: dar un salto cualitativo hasta el estatus de ingresos medio-altos'. En tanto, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), liderada por Bobi Wine, controla 57 curules y se consolida como la principal fuerza opositora en un país que lleva cerca de cuatro décadas bajo la misma jefatura de Estado.

El medio detalló que, tras tomar el poder mediante la intervención militar del Ejército de Resistencia Nacional y derrocar a Tito Okello, Museveni inauguró un periodo de relativa estabilidad, aunque la celebración de elecciones presidenciales se produjo diez años después de su llegada al gobierno, en 1996. Desde entonces, las sucesivas reelecciones del presidente han estado marcadas por acusaciones reiteradas sobre violaciones a los Derechos Humanos y denuncias de falta de transparencia y represión a la oposición. Diversas organizaciones internacionales han exigido en repetidas ocasiones el fin de la impunidad y la investigación de estos hechos.

Informes difundidos por el medio consignan que la perpetuidad de Museveni en el poder ha sido facilitada por el impulso de reformas constitucionales: en 2005 se eliminó el límite de dos mandatos tras la instauración del sistema multipartidista, y en 2017 se suprimió la restricción de edad máxima para la presidencia, permitiendo así su actual postulación. Estos cambios han sido fuertemente criticados por la oposición, que los considera mecanismos diseñados para prolongar el liderazgo de Museveni. Bobi Wine, de 43 años, encarna la alternativa de relevo político para una población en la que casi dos tercios tienen menos de 30 años.

La figura de Bobi Wine emerge como la de un exmúsico transformado en líder político tras su primera candidatura en 2021. En esa ocasión, Wine rechazó los resultados, argumentando fraude y represión contra sus simpatizantes. El anterior referente opositor, Kizza Besigye, había sido rival de Museveni en las contiendas de 2001, 2006, 2011 y 2016, cuestionando siempre la legitimidad de los resultados por el margen amplio obtenido por el presidente, que alcanzó aproximadamente entre 60% y 70% de los votos. El propio Besigye fue detenido en Kenia en noviembre de 2024 y trasladado a Uganda, donde enfrenta cargos de "traición" que lo exponen a la pena de muerte; según sus seguidores y consignó el medio, estos actos buscan excluirlo de la vida política.

Las denuncias de represión en la campaña han estado sostenidas por relatos de violencia y enfrentamientos, especialmente en actividades del partido de Bobi Wine, cuya base de apoyo se concentra en la juventud. Las acciones de las fuerzas de seguridad incluyeron muertes, heridos y amenazas a la libertad de expresión, mencionó el medio. Bobi Wine ha calificado la situación como una contienda que se asemeja a un "estado de guerra", describiendo la presencia militar y los ataques a sus seguidores durante actos públicos.

La comisión electoral emitió llamados para preservar la libertad de expresión, aunque, según reportó el medio de referencia, la campaña continuó con episodios de hostigamiento hacia la oposición y restricciones a la conectividad digital en la víspera de la elección. Esta situación atrajo la atención de la comunidad internacional. Naciones Unidas advirtió que el escenario previo a los comicios se encontraba "marcado por la represión generalizada y la intimidación" ejecutada a través de normativas aprobadas o modificadas desde el último ciclo electoral. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, expresó que el Estado debe asegurar a todos los ciudadanos la posibilidad de participar de manera libre y segura, conforme a sus derechos estipulados por el Derecho Internacional.

A su vez, Amnistía Internacional denunció intervenciones ilícitas de las fuerzas de seguridad en actos de campaña opositora. Según Tigere Chagutah, director regional para África Oriental y Austral de la ONG, las autoridades han llevado a cabo una "brutal campaña de represión" e hizo un llamado a que se respeten las garantías de los derechos humanos, permitiendo la participación política sin detenciones arbitrarias, tortura u otros tratos degradantes. La organización exigió la apertura de investigaciones imparciales sobre los abusos documentados durante el proceso electoral.

El entorno regional también influye en el clima electoral de Uganda. Experiencias recientes en países vecinos, como Kenia y Tanzania, aportan elementos de preocupación por los posibles desenlaces de la votación ugandesa. Según el medio mencionó, la movilización y represión de la juventud tras los sufragios de 2025 en Tanzania se saldaron con centenares de víctimas. Mientras tanto, la violencia postelectoral en Kenia, luego de sus comicios de 2024 y 2025, causó decenas de muertes.

La inestabilidad alimentada por factores externos también se refleja en los conflictos fronterizos: el enfrentamiento entre el Ejército de la República Democrática del Congo y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo afecta a la frontera con Uganda, mientras que la provincia congoleña de Ituri, próxima al territorio ugandés, atraviesa episodios de violencia vinculados a las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo inicialmente fundado en Uganda y actualmente asociado al Estado Islámico. Ante estos factores, el International Crisis Group recogió la inquietud predominante en la sociedad local por posibles estallidos de violencia tras la elección, en caso de denuncias de fraude semejantes a las de ciclos anteriores.

La economía de Uganda ha sido otro eje de la campaña, reflejando el peso de la agricultura, sector que da empleo al 72% de la población laboralmente activa y representa el 24% del Producto Interno Bruto, según datos divulgados por el Banco Mundial. El gobierno lanzó en julio de 2025 una estrategia de desarrollo orientada a la industrialización sostenible, crecimiento inclusivo y promoción del empleo. El objetivo de esta iniciativa es canalizar la presión social, en particular el malestar de los jóvenes, grupo decisivo en la contienda.

En perspectiva continental, Museveni se sitúa entre los líderes africanos con mayor permanencia en el poder, únicamente superado por Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial y Paul Biya en Camerún. La votación en Uganda coincide con una coyuntura donde la legitimidad y la transparencia de los procesos electorales siguen siendo objeto de debate internacional, al igual que la demanda de apertura democrática y protección de los derechos ciudadanos.