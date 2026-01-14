Trump emplaza a Irán a "mostrar humanidad" ante las protestas y reitera su amenaza sobre un ataque militar

Entre las recientes declaraciones sobre la situación en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la posibilidad de ordenar una intervención militar en respuesta a la represión que ha provocado más de 1.800 muertes durante las protestas en este país. Según informó Human Rights Activists (HRA), la cifra de fallecidos marca un punto crítico mientras la administración estadounidense evalúa sus próximos pasos frente al gobierno iraní. Trump señaló que la decisión dependerá de un informe que recibirá pronto sobre las acciones de Teherán, reiterando la exigencia de respeto a los derechos humanos en un contexto de alta tensión política y social.

Tal como publicó la cadena de televisión CBS y fue recogido por medios internacionales, Trump manifestó desde la base aérea Saint Andrew, en Maryland, que el gobierno iraní enfrenta “un gran problema” y subrayó que su país observa de cerca los acontecimientos. "El mensaje es que tienen que mostrar humanidad", dijo el mandatario al dirigirse a las autoridades de Irán, indicando su preocupación por la violencia ejercida sobre los manifestantes y la amenaza latente de una respuesta estadounidense.

El presidente estadounidense remarcó que espera recibir el informe prometido sobre la situación en Irán y agregó: "Espero que no vayan a matar a gente y pronto tendré un informe". No obstante, matizó que la gravedad de las acusaciones contra el Ejecutivo iraní aún no se encuentra del todo confirmada, señalando que “el Ejecutivo iraní se ha comportado muy mal, pero eso no está confirmado”, según detalló el medio CBS. En la misma jornada, Trump también respondió a las declaraciones emitidas por las autoridades de Teherán, quienes han advertido que tomarían represalias ante cualquier ataque militar por parte de Estados Unidos. Al respecto, recordó bombardeos anteriores ordenados por Washington contra instalaciones nucleares iraníes, hechos que ocurrieron en junio de 2025 y a los que Trump se refirió como exitosos en la eliminación de capacidades nucleares iraníes.

Por otro lado, en la entrevista concedida a la CBS, Trump sostuvo que su prioridad en Irán es lograr la victoria: “Mi objetivo final (en Irán) es ganar. Me gusta ganar”, afirmó el presidente, trayendo a colación episodios como la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la operación militar que resultó en la muerte de Abú Bakr al Bagdadi, líder del Estado Islámico en Siria en 2019, y el asesinato del general iraní Qassem Soleimani en un ataque estadounidense en Bagdad en 2020. Estos antecedentes fueron citados como ejemplos de la postura firme de su administración frente a líderes opositores y amenazas internacionales.

Durante el encuentro con la prensa, el mandatario también expuso su rechazo a la escalada violenta de las protestas en Irán. "No queremos ver que ocurra lo que está pasando en Irán. Si quieren protestar, eso es una cosa, pero cuando empiezan a matar a miles de personas (...) ya veremos cómo les sale la jugada. No va a salir bien", pronunció Trump, en referencia directa a la cifra de víctimas reportada por Human Rights Activists, reproducida por varios medios.

El aumento de la presión internacional sobre Irán fue precedido por reportes constantes acerca de arrestos masivos y acciones de represión durante las manifestaciones. Según consignó Human Rights Activists y recogió la cadena CBS, las fuerzas de seguridad iraníes enfrentaron a los manifestantes con una respuesta violenta que derivó en cientos de víctimas mortales en diversas regiones del país. Estados Unidos, junto con organizaciones de derechos humanos, sostiene la demanda de una investigación independiente sobre los sucesos y la apertura de canales de diálogo para garantizar el respeto a la vida y la integridad de los ciudadanos iraníes.

El gobierno estadounidense mantiene la amenaza de una intervención militar como uno de los posibles caminos ante la falta de cambios en la postura de Teherán. Al mismo tiempo, las autoridades iraníes prometieron responder ante cualquier ataque, intensificando el ambiente de confrontación. La Casa Blanca, según reportó CBS, condiciona cualquier acción futura a la información recibida por los organismos de inteligencia y a la evolución del conflicto en el país asiático.

Mientras tanto, el impacto sobre la población civil sigue siendo motivo de preocupación. Organizaciones internacionales advierten sobre el agravamiento de la situación humanitaria y el riesgo de que nuevas medidas de fuerza generen más víctimas. En este contexto, tal como enfatizó Trump según consignó CBS, Washington sostiene su exigencia al gobierno iraní para que detenga la represión y atienda las demandas legítimas de los manifestantes.

Durante los últimos días, la administración estadounidense ha reiterado a través de diferentes canales la importancia de que Irán respete los derechos humanos y evite el uso de la fuerza contra la población civil. Trump insistió en sus declaraciones desde Maryland en que observará "muy de cerca" los próximos acontecimientos y que su respuesta dependerá de la gravedad de los hechos que se sigan documentando.

De acuerdo con el último balance de Human Rights Activists, la cifra de más de 1.800 personas fallecidas representa uno de los episodios más mortíferos recientes en la región, mientras distintos sectores internacionales reclaman a Teherán garantías de justicia y seguridad para los ciudadanos que se manifiestan. En tanto, Estados Unidos aguarda resultados de su evaluación interna antes de tomar una decisión sobre su posible intervención militar, detalle que Trump dijo comunicaría tras recibir los informes pertinentes.