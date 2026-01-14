Trump afirma que "las muertes en Irán han parado" y que no habrá ejecuciones de manifestantes

El dato aportado por la organización kurdo-iraní Hengaw sobre el riesgo de ejecución de Erfan Soltani, un joven iraní de 26 años, subraya las preocupaciones persistentes acerca de posibles condenas a muerte en Irán tras las recientes protestas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que, después de las presiones ejercidas por Washington y la aplicación de nuevas sanciones, Teherán habría detenido la represión en las calles y abandonado la intención de ejecutar a manifestantes, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Europa Press.

El mandatario indicó desde el Despacho Oval que recibió información sobre la posible detención de las muertes en Irán y la ausencia de planes de ejecuciones. "Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Han parado y que no hay planes de ejecuciones", aseguró el presidente según consignó Europa Press. Trump subrayó que el gobierno estadounidense realizaría investigaciones para corroborar la veracidad de esta información, y advirtió que la administración se sentiría "muy molesta" si estos datos resultaran ser falsos.

Europa Press detalló que las declaraciones de Trump se producen en un contexto en el que organizaciones humanitarias continúan alertando sobre graves episodios de violencia en Irán. La organización Iran Human Rights (IHRNGO) informó recientemente que el número de personas fallecidas por las protestas en el país supera las 3.400, lo que refuerza las denuncias de represión en el territorio iraní.

En paralelo al anuncio de Trump, el vicepresidente estadounidense JD Vance encabezó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional dedicada a revisar posibles respuestas ante la situación en Irán. El propio presidente Trump no participó en dicho encuentro, aunque el temario incluyó alternativas que contemplan desde acciones diplomáticas hasta la eventualidad de una intervención militar, precisó Europa Press.

El endurecimiento de la política estadounidense frente a Irán en los días recientes ha quedado patente con medidas como la imposición de un arancel del 25% a todas las importaciones procedentes de países que sostengan relaciones comerciales con Teherán. Adicionalmente, Trump anunció la suspensión total de reuniones con delegados iraníes, condicionando su reanudación al cese de la represión contra las protestas, conforme a lo reportado por Europa Press.

A pesar de los anuncios públicos realizados por la Casa Blanca, organizaciones como Hengaw mantienen su denuncia acerca de riesgos de ejecuciones inmediatas de manifestantes. El caso de Erfan Soltani, presentado por esta entidad, ejemplifica la percepción de amenaza que persiste entre los activistas de derechos humanos y observadores internacionales, quienes siguen informando sobre episodios de violencia, detenciones y condenas a muerte en el país persa.

Las acciones y declaraciones de la administración estadounidense ocurren en un ambiente de presión diplomática y sanciones económicas que Washington ha dispuesto para incentivar cambios en la actitud del gobierno iraní hacia la protesta y la disidencia interna. Según Europa Press, la Casa Blanca sostiene que las restricciones impuestas y las amenazas de represalia económica y política buscan influir en las decisiones de Teherán en materia de derechos humanos y represión de manifestaciones.

Europa Press añade que, aunque el presidente Trump expresó optimismo sobre la reducción de la violencia letal y la eliminación de sentencias de muerte, diversos actores humanitarios continúan advirtiendo sobre el riesgo de nuevos episodios de represión y ejecuciones. Las cifras presentadas por IHRNGO y los reportes de ONG como Hengaw muestran una imagen persistente de inestabilidad y represión social en Irán, al margen de los anuncios oficiales procedentes de Estados Unidos.