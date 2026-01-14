Agencias

Rusia acusa a Ucrania de atacar un petrolero de bandera maltesa en el mar Negro

Las autoridades de Rusia han acusado este miércoles a las fuerzas de Ucrania de perpetrar un ataque con drones contra el buque petrolero 'Matilda', de bandera maltesa y perteneciente a una compañía griega, en aguas del mar Negro.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que el incidente tuvo lugar el martes sobre las 10.15 horas (hora local), cuando dos vehículos aéreos no tripulados pertenecientes al Ejército ucraniano atacaron el barco a unos 100 kilómetros de la ciudad de Anapa, situada en la región rusa de Krasnodar.

Este ataque se enmarca en el aumento de los incidentes de este tipo en la zona. El martes, el Gobierno griego indicó que varios drones habían atacado petroleros de propiedad griega, entre ellos el 'Matilda' y el 'Delta Harmony'.

No obstante, las autoridades rusas no se han pronunciado de momento sobre la situación de este último buque, que tenía previsto hacerse con petróleo kazajo en un puerto ruso.

Ucrania ha incrementado recientemente sus ataques con drones contra instalaciones energéticas rusas en respuesta a las ofensivas del Ejército ruso contra territorio ucraniano en el marco de una ofensiva que se acerca ya a su cuarto año.

