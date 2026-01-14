Reino Unido cifra en más de 1,2 millones las bajas de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania

El Ministerio de Defensa británico ha advertido sobre la probabilidad de que Rusia siga registrando un alto número de bajas en enero de 2026, como consecuencia de los persistentes ataques de infantería en varios frentes vinculados al incremento de avances en el campo de batalla. De acuerdo con un comunicado publicado en redes sociales por la cartera ministerial de Reino Unido, estas cifras reflejan la tendencia al alza en la intensidad de los combates, a medida que se aproxima el cuarto aniversario del inicio de la invasión a Ucrania, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Según informó el medio británico, desde que comenzó la ofensiva en Ucrania, Rusia habría registrado más de 1,2 millones de bajas, entre muertos y heridos. Específicamente, el Ministerio de Defensa de Reino Unido estimó que el total de bajas rusas se sitúa cerca de 1.213.000 desde el 24 de febrero de 2022. Esta evaluación toma como referencia datos difundidos por el Estado Mayor ucraniano, además de los propios servicios de Inteligencia británicos, y apunta a una tendencia sostenida en el elevado costo humano para las fuerzas rusas.

El análisis compartido por Londres detalla que, solo en 2025, las bajas rusas alcanzarían aproximadamente las 415.000, lo cual representa la segunda mayor cifra anual desde el inicio del conflicto, solo superada por la marca de 430.000 bajas estimada para el año 2024. El Ministerio de Defensa británico contextualiza que durante diciembre de 2025 la tasa diaria de bajas rusas se situó en 1.130, señalando un incremento por cuarto mes consecutivo, según publicó el propio organismo.

Los datos recogidos indican que entre agosto y diciembre de 2025 las tasas diarias de bajas rusas se mantuvieron en los niveles más bajos desde abril de 2024, lo que sugiere cierta variabilidad en la intensidad de los enfrentamientos a lo largo del tiempo. A pesar de ese descenso relativo en el segundo semestre de 2025, el reciente aumento registrado en diciembre preocupa a las autoridades de Reino Unido, quienes advierten sobre una posible prolongación de esta tendencia negativa mientras las operaciones terrestres y los ataques de infantería continúen en diferentes zonas del frente, reportó el Ministerio de Defensa británico.

La información facilitada por el Gobierno británico también incide en que estos datos corresponden tanto a bajas mortales como a soldados heridos, lo que da cuenta del impacto acumulado del conflicto en las filas rusas. El comunicado especifica que las fuerzas de Moscú mantienen una frecuencia sostenida en los ataques, lo que podría contribuir a que las cifras de víctimas sigan incrementándose en el futuro cercano.

El Ministerio de Defensa británico sostiene que la situación refleja el elevado costo de la continuación de los combates, tanto para los efectivos rusos desplegados en Ucrania como para la estabilidad en la región. El resumen de las cifras, junto con la proyección de un enero de 2026 igualmente intenso, pone de relieve la complejidad y las consecuencias humanitarias derivadas de la prolongación del conflicto, según publicó el Gobierno del Reino Unido en sus plataformas oficiales.