Profesora de la UEx obtiene el Premio 'Nuestra América 2025' de la Diputación por monografía de Eduardo Sacheri

El certamen convocado por la Diputación de Sevilla, denominado Premio 'Nuestra América 2025', incrementó este año las dotaciones económicas asociadas a sus galardones, destinando 4.500 euros al premio principal y 2.000 euros al accésit. De acuerdo con la información difundida por la propia Diputación de Sevilla, en la presente edición resultó ganadora Claudia Caño, especialista en literatura latinoamericana y cine, quien se desempeña como profesora sustituta en la Universidad de Extremadura en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura.

El medio consignó que la obra premiada corresponde a una monografía sobre el escritor, historiador y guionista argentino Eduardo Sacheri, bajo el título 'Cómo narrar un país desde lo cotidiano: Fútbol, Historia y Cine en la narrativa de Eduardo Sacheri'. El estudio examina la producción narrativa y cinematográfica del autor argentino tomando como ejes centrales la historia, el fútbol y el cine, elementos que, según detalló la Diputación, estructuran el universo creativo de Sacheri.

En su comunicado, el organismo provincial destacó que la autora aborda un vacío en la crítica académica respecto a la obra de Sacheri y realiza un análisis sistemático a partir de cinco novelas representativas. Según la Diputación y conforme al material del certamen, la monografía de Caño integra fundamentos tanto literarios como historiográficos, priorizando el diálogo entre literatura e historia, y situando el trabajo dentro del campo de los estudios sobre literatura de América Latina.

Claudia Caño, quien obtuvo recientemente el Doctorado en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla en 2024, basa su trabajo premiado en la tesis doctoral defendida en dicha universidad. El examen de la obra de Sacheri demuestra, de acuerdo con lo publicado por la Diputación de Sevilla, un conocimiento profundo de la literatura argentina y de los desarrollos previos a la denominada 'Nueva narrativa argentina'. Los jurados apuntaron que la autora aplica estos conocimientos al análisis literario y contextual del corpus de novelas seleccionadas.

El Premio 'Nuestra América', tal como consigna la Diputación de Sevilla, está dirigido a reconocer investigaciones en los campos de la historia, la literatura o el arte, siempre y cuando aborden temáticas relacionadas con países o regiones con vínculos históricos con España —con especial énfasis en América y, particularmente, en sus lazos con Andalucía—. El objetivo, según la información oficial, es mantener el perfil americanista de la ciudad de Sevilla y estimular la producción investigadora sobre cuestiones americanas y transatlánticas.

En esta convocatoria, el accésit recayó en Josefina Domeyko, licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien presentó el trabajo titulado 'El autor y el procurador. Viaje y escritura en el jesuita criollo Alonso de Ovalle (Santiago - Roma, siglo XVII)'. El jurado subrayó que la investigación de Domeyko ofrece una aproximación innovadora a la figura de Alonso de Ovalle, personaje reconocido en Chile como cronista, escritor y primer historiador colonial del país.

Según reportó la Diputación, el texto de Domeyko explora la vida y actividad intelectual del jesuita a través de documentos fundamentales, como La Histórica Relación del Reino de Chile, los Árboles de las descendencias, sus memoriales y correspondencia, con la finalidad de describir el oficio de procurador desempeñado en Roma y analizar la circulación transatlántica de saberes y prácticas jesuíticas entre América y Europa. El análisis articula recursos de la tradición literaria, la perspectiva historiográfica, la cultura escrita de la Compañía de Jesús y la teoría cultural, incorporando la noción de "gestos y lugares" de Michel de Certeau.

La convocatoria del premio fue gestionada desde el Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, en colaboración con la Editorial de la Universidad de Sevilla y la Editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De acuerdo con la Diputación, la intención es fortalecer la proyección internacional de los estudios sobre América y consolidar un espacio para la reflexión interdisciplinaria, fomentando la investigación histórica y literaria sobre los procesos y protagonistas que han marcado los vínculos entre Europa y América Latina.

Josefina Domeyko, la autora merecedora del accésit, centra su trayectoria académica en la circulación de ideas y saberes dentro de la Compañía de Jesús del siglo XVII, principalmente a través de la figura de Alonso de Ovalle y sus aportes a la construcción del conocimiento histórico y literario entre Chile y el continente europeo, tal como constató la propia información de la Diputación.

La edición 2025 del Premio 'Nuestra América' visibiliza, según remarcan sus organizadores, la producción de obras que articulan distintos ámbitos del saber y la investigación, con atención a los puentes históricos y culturales generados entre América Latina, España y Andalucía. La distinción a Claudia Caño reconoce la vigencia y la importancia de los estudios sobre narrativa argentina contemporánea y su intersección con la historia y los medios audiovisuales.