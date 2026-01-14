Meta cierra tres estudios de videojuegos de realidad virtual como parte de los recortes en el metaverso

Twisted Pixel, estudio responsable de títulos como Path of the Warrior y Marvel's Deadpool VR, anunció el cierre de sus operaciones a través de sus empleados, quienes difundieron la noticia en redes sociales. Esta decisión se produce en el contexto de una serie de cierres que afectan a otras desarrolladoras enfocadas en realidad virtual, como Sanzaru Games, creadora de la saga Asgard's Wrath, y Armature, según detalló Bloomberg. Estos avances suponen la reducción inmediata de parte de la infraestructura que hasta ahora mantenía Meta en el sector del metaverso, una estrategia que marcó el cambio de rumbo después del reciente recorte de personal en áreas especializadas.

Meta, la tecnológica estadounidense, ha adoptado una nueva política de reestructura que implica cesar actividades en tres estudios de videojuegos orientados a la realidad virtual, como parte de una revisión general de sus esfuerzos en el metaverso, reportó Bloomberg. La compañía, propietaria de la división Reality Labs, ha comunicado el despido de más de mil empleados, lo que equivale a cerca del 10 por ciento de la plantilla en esa área, conformada por aproximadamente 15.000 trabajadores.

El medio Bloomberg incluyó en su cobertura una publicación interna firmada por Andrew Bosworth, director de Tecnología de Meta, en la que se destaca el propósito de la empresa de priorizar sus recursos en el desarrollo de dispositivos portátiles y en herramientas apoyadas en inteligencia artificial. Este giro estratégico supone una reducción en la inversión destinada a realidad virtual y una nueva apuesta por los wearables, particularmente en las gafas inteligentes, segmento en el que la empresa ya ha registrado un alto rendimiento y para el que solicitó duplicar la capacidad de producción hacia finales de 2026.

En este contexto, Reality Labs, división activa desde 2020, concentra sus esfuerzos en la investigación y desarrollo de soluciones en realidad virtual y aumentada, incluyendo la línea de dispositivos Quest, además de la asociación con EssilorLuxottica para crear gafas inteligentes. En 2024, se llevó a cabo una reorganización interna para diferenciar la línea de gafas inteligentes del resto de productos de realidad virtual. Parte del cambio en la estrategia responde a los resultados económicos, ya que las inversiones volcadas en Reality Labs desde 2021 no han logrado generar ingresos significativos. Según Bloomberg, la empresa acumula pérdidas que superan los 70.000 millones de dólares desde ese año.

El portal Bloomberg también documentó que la aplicación de fitness en realidad virtual Supernatural dejará de recibir nuevas actualizaciones, una medida comunicada en la propia página de Facebook del producto. Esta restricción forma parte del ajuste decidido por Meta acorde con el nuevo énfasis en productos de mayor demanda y rentabilidad.

El relanzamiento de la compañía bajo el nombre Meta, en 2020, trajo consigo la consolidación de una estrategia basada en el metaverso. Este concepto se define por el desarrollo de entornos inmersivos tridimensionales habitados por usuarios mediante avatares digitales, lo que implicó inversiones considerables en visores, software y plataformas como Meta Horizon. El catálogo de videojuegos y aplicaciones asociados al ecosistema Quest también contribuyó a extender la propuesta de realidad virtual de Meta.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la apuesta por el metaverso no ha alcanzado las previsiones de rentabilidad. Tal como consignó Bloomberg, Reality Labs no ha logrado establecer fuentes significativas de ingresos a la altura de sus inversiones, mientras que los productos de gafas inteligentes han mostrado una respuesta más positiva del mercado. Por este motivo, la compañía ha comenzado a redirigir su presupuesto y personal hacia estas líneas de desarrollo, señalando que la inteligencia artificial y la tecnología wearable ocuparán un lugar predominante en sus próximos lanzamientos y proyectos a mediano plazo.