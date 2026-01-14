Maximilian Ibrahimovic sigue los pasos de su padre y ficha por el Ajax

El Ajax ha incorporado a Maximilian Ibrahimovic con la mirada puesta en el futuro, asegurando la presencia del delantero sueco en su estructura hasta el final de la temporada y concediéndole ficha con el equipo filial, aunque realizará entrenamientos tanto con el filial como con el plantel principal, según detalló el director deportivo Marijn Beuker. De acuerdo con la información publicada, la cesión del futbolista de 19 años se ha realizado desde el AC Milan, incluyendo una opción de compra para el club neerlandés, informó el medio.

Maximilian Ibrahimovic, hijo del exfutbolista Zlatan Ibrahimovic, retoma la senda que trazó su padre a principios de siglo, cuando el atacante sueco dejó el Malmö para incorporarse al Ajax entre los años 2001 y 2004. Durante ese periodo, el exdelantero conquistó dos títulos de la Eredivisie y una Copa de Holanda antes de trasladarse al fútbol italiano, de acuerdo con los antecedentes consignados por la prensa internacional.

El responsable deportivo del Ajax, Marijn Beuker, valoró la llegada del delantero al club y manifestó que el jugador reúne las cualidades que buscan para potenciar el ataque. Según sus declaraciones recogidas por la fuente, Beuker aseguró: “Estamos muy contentos con la llegada de Maximilian. Es un delantero talentoso con un buen posicionamiento dentro y alrededor del área, y una gran capacidad de remate, con gran gol. Es hábil en el regate y, sobre todo, tiene una gran mentalidad ganadora y una gran actitud de entrenamiento. Es un jugador con mucho potencial y esperamos que con el tiempo se convierta en una pieza clave del ataque del primer equipo”.

La operación entre el AC Milan y el Ajax prevé la posibilidad de hacer efectiva la compra del jugador una vez concluya la temporada, lo cual abre la puerta a una permanencia más prolongada en el club de Ámsterdam según evolucionen las circunstancias deportivas, reportó el medio. El acuerdo contempla que, si bien Maximilian Ibrahimovic estará formalmente adscrito al equipo filial, el entrenador principal podrá contar con él para entrenamientos y eventuales convocatorias.

Maximilian Ibrahimovic se encuentra en una etapa determinante de su desarrollo profesional, buscando continuidad de minutos y consolidación en una de las ligas históricamente reconocidas por su capacidad de potenciar talento joven. El Ajax, reconocido por su modelo de fomento y desarrollo de canteranos, afianza así su apuesta por futbolistas con proyección, sumando ahora al hijo del exinternacional sueco a sus filas.

La trayectoria de Zlatan Ibrahimovic en el Ajax marcó un capítulo destacado en la historia reciente del club, y el recorrido de Maximilian agrega un componente simbólico a su fichaje. La expectativa se centra ahora en la adaptación del joven atacante, quien dispondrá de regularidad en una competición competitiva y la posibilidad de exhibir su versatilidad y capacidades ofensivas, según destacó el medio de referencia.

El club neerlandés ha definido una estrategia progresiva para la integración de Maximilian Ibrahimovic, alternando su participación en el filial y el primer equipo. Esta fórmula responde a la intención de facilitar su adaptación y de maximizar su potencial bajo la dirección técnica del Ajax, detalló el medio, a partir de las palabras de Marijn Beuker.

El acuerdo de cesión y la oportunidad de crecimiento futbolístico en el Ajax sitúan a Maximilian Ibrahimovic en una posición que podría definir su carrera profesional en el corto y mediano plazo. De acuerdo con los responsables del club, la selección del Ajax como destino responde tanto a razones deportivas como históricas, consolidando el nexo que une a la familia Ibrahimovic con la entidad de Ámsterdam, tal como consignó la prensa europea.