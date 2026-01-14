Más ganaderos se suman a la tractorada de Lugo contra el acuerdo con Mercosur y queman paja ante instituciones

Durante la jornada se han registrado nuevas quemas de balas de paja frente a varias sedes institucionales en Lugo, intensificando el ambiente de protesta y alterando el tránsito vehicular en la ciudad. El colectivo Gandeiras e Gandeiros Galegos Elas Eles se ha incorporado a la movilización que desde el lunes llevan adelante Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, según consignó el medio Europa Press. El motivo central de la protesta sigue enfocándose en el rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al que los manifestantes atribuyen consecuencias negativas tanto para los productores como para los consumidores.

Tal como publicó Europa Press, las acciones se han concentrado ante la sede de la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial y la Subdelegación del Gobierno. Las primeras horas del miércoles vieron la llegada de más tractores al entorno de la Muralla, donde se encuentran apostados desde días anteriores. El grupo de manifestantes, aumentando en número, bloqueó el tráfico en la Ronda y calles adyacentes luego de la quema de las balas de paja, lo que generó congestión vehicular y alteraciones en la circulación habitual.

Europa Press detalló que uno de los momentos más tensos ocurrió durante una quema frente al edificio administrativo de la Xunta, repitiendo la dinámica frente a la Diputación, donde coincidió con la toma de posesión de la nueva presidenta, Carmela López. Mientras se celebraba este acto oficial en el interior del edificio, en el exterior, los manifestantes coreaban proclamas contrarias al pacto con Mercosur y encendieron otra bala de paja. Posteriormente, replicaron la acción en el entorno de la Subdelegación del Gobierno, situada en la plaza de Armañá. Los ganaderos buscan así visibilizar su descontento ante las tres instituciones que consideran responsables de “venderlos”, como expresó el presidente de Elas Eles, Adrian Riadigos, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Riadigos, quien encabezó la movilización en Lugo tras liderar protestas similares en Ourense y A Coruña, afirmó que el colectivo rechaza de manera frontal el acuerdo con Mercosur. Recordó que durante la concentración del lunes también se sumaron miembros del Partido Popular, una presencia que tildó de “demagógica”, y acusó al presidente autonómico, Alfonso Rueda, de “ofrecer los puertos de Galicia como puerta de entrada a Europa” para los productos provenientes de Mercosur.

El presidente de Elas Eles pidió disculpas públicamente a la población por los trastornos que las manifestaciones y los bloqueos de tráfico han ocasionado, según informó Europa Press, y agradeció el apoyo manifestado por parte de vecinos de la zona. Asimismo, anunció que para este domingo, día 18, se planifica una manifestación de carácter pacífico a las 12:00 frente a la sede de la Xunta, con el objetivo de comunicar a la ciudadanía los efectos que tendría el acuerdo sobre los consumidores si llega a firmarse.

En su intervención, Riadigos subrayó que “Galicia no va a poder seguir siendo calidad, al menos en los lineales del supermercado, cuando entre el producto de Mercosur”. El argumento principal de los manifestantes es que el tratado permitiría el ingreso de alimentos tratados con fitosanitarios “causantes de cáncer” y hormonas “prohibidas desde hace años en Europa”. Europa Press recogió este mensaje de advertencia dirigido principalmente a los consumidores, a quienes los ganaderos identifican como la parte más afectada por la eventual implementación del acuerdo.

Respecto a la postura de otros sindicatos agrarios, Europa Press reportó que Riadigos se refirió específicamente a Unións Agrarias. Según sus declaraciones, considera que esta organización, a la que asocia con el Partido Socialista, percibe el acuerdo como una “oportunidad” y no se opondrá a sus planteamientos, mostrando así la diversidad de opiniones dentro del sector ganadero. Remarcó, además, que la protesta “no es por una cuestión de dinero” y aclaró: “No buscamos ninguna subvención ni queremos ningún euro de más, lo que queremos es seguir produciendo como hasta ahora”.

Los organizadores de las protestas han previsto, según detalló Europa Press, una nueva manifestación en Santiago de Compostela para el próximo día 25, donde también se espera la llegada de tractores a la capital gallega. Así, las movilizaciones continuarán en distintas ciudades con el objetivo de trasladar sus reivindicaciones y advertencias a la opinión pública y a los responsables políticos de las diferentes instituciones implicadas.