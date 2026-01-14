La calidad de los servicios públicos en España está por primera vez en riesgo, según el Foro de Davos

La percepción de que el mundo avanza hacia un escenario cada vez más turbulento y tormentoso para los próximos años se ha intensificado, según datos recogidos en el 'Informe de Riesgos Globales 2026' elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF). Este reporte, citado por diversos medios internacionales, advierte que la mitad de las personas encuestadas prevé un contexto global inestable o marcado por crisis, un salto de 14 puntos porcentuales con respecto al informe anterior. El documento sitúa por primera vez a la insuficiencia de recursos públicos y la protección social —que abarca sistemas como la educación, las infraestructuras o las pensiones— entre los cinco principales riesgos para España. El informe del Foro de Davos detalla que la calidad de los servicios públicos alcanza la tercera posición en el ranking de preocupaciones relevantes dentro de la sociedad española.

De acuerdo con el análisis que recoge el Foro Económico Mundial, la polarización se posiciona como la principal amenaza identificada para España, por encima incluso de asuntos históricos como el desempleo o la deuda. A continuación, el informe destaca la escasez de profesionales o de talento, lo que refleja tensiones en el mercado laboral y el impacto potencial sobre la economía, mientras que la deuda ocupa el cuarto lugar, evidenciando inquietud respecto al endeudamiento público y privado. La carencia de oportunidades laborales y el desempleo figuran en la quinta posición entre los aspectos que generan mayor preocupación en la población española, según reportó el WEF.

En cuanto al contexto global, el Foro de Davos incorpora, en su informe publicado este miércoles, una lista de riesgos inminentes que podrían afectar la estabilidad mundial en el año 2026. Entre estos figuran la confrontación geoeconómica, los conflictos armados entre Estados, las catástrofes provocadas por eventos climáticos extremos, la acentuación de la polarización social y el impacto de la desinformación. Borge Brende, presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, afirmó: “Se está configurando un nuevo orden competitivo a medida que las grandes potencias tratan de asegurar sus esferas de influencia”, según consignó el propio Foro.

El informe del WEF detalla que la confrontación geopolítica fue seleccionada por el 18% de los consultados como el elemento con mayores probabilidades de generar una crisis a nivel global en el corto plazo. Las guerras ocuparon la segunda posición con el 14% de las respuestas, seguidas de los eventos climáticos extremos con el 8%. La polarización social y la desinformación alcanzaron cada una el 7%. Otras amenazas como la posible recesión económica recibieron un 5% de menciones, mientras que tanto el retroceso en materia de derechos humanos como los efectos adversos de la inteligencia artificial obtuvieron un 4%. La inseguridad cibernética y la desigualdad se situaron en un 3% cada una como riesgos relevantes.

El análisis de expectativas a dos años revela que un 50% de la muestra participante espera un escenario global convulso o agitado; el 40% se inclina por prever circunstancias al menos inestables; solo el 9% ve probable una situación de estabilidad y únicamente un 1% cree que podrá haber periodos de calma. Cuando la perspectiva se amplía a una década, el 57% de los consultados visualiza un entorno mundial marcado por la turbulencia y las crisis, mientras que el 32% pronostica inestabilidad, el 10% confía en la estabilidad y el 1% anticipa calma, según reportó el Foro de Davos.

Las diez principales amenazas identificadas para el planeta en los próximos dos años, según el documento del WEF, incluyen la confrontación geoeconómica, la propagación de desinformación, el aumento de la polarización, eventos climáticos extremos, guerras entre Estados, riesgos de ciberseguridad, una mayor desigualdad, el deterioro de los derechos humanos, los problemas derivados de la contaminación, y los desafíos relacionados con la inmigración.

El enfoque del informe sobre el panorama de riesgos a diez años sitúa a los factores ambientales en el centro de las advertencias. Dentro de este horizonte temporal, los incidentes vinculados a fenómenos climáticos severos lideran la clasificación, acompañados de la pérdida de biodiversidad y transformaciones drásticas en los ecosistemas. El documento resalta también la desinformación, el impacto negativo de la inteligencia artificial, la escasez de recursos naturales, la desigualdad ampliada, la amenaza cibernética, la polarización y la contaminación como factores de atención prioritaria durante la próxima década.

El Foro de Davos, en su análisis anual, subraya el desafío que representa para las instituciones y gobiernos la gestión simultánea de los riesgos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos. El estudio advierte que la percepción de insuficiencia en los sistemas públicos y de protección social podría tener consecuencias sobre la cohesión social y el bienestar en España, en la medida que se suman otros factores como la polarización política y social, la escasez de mano de obra cualificada y el elevado endeudamiento. El informe del WEF refleja también que la pérdida de confianza en las capacidades del sector público genera inquietudes adicionales entre los encuestados, según destacaron distintas publicaciones a partir del documento presentado por el Foro Económico Mundial.