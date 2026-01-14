Irene Rosales niega rotundamente su pelea con Kiko Rivera

Sorprendente e inesperada información la que ha publicado en su portada este miércoles la revista Lecturas sobre Kiko Rivera e Irene Rosales. Y es que según la citada publicación la cordialidad de la que han presumido desde su separación el pasado mes de agosto podría haber llegado a su fin después de una tensa discusión telefónica en la que el dj le habría pedido a su exmujer que firmase un permiso para que su nueva novia, Lola García, pudiese recoger a las dos niñas que tienen en común en el colegio, y la influencer se habría negado porque no quiere que una "desconocida" se haga cargo de sus pequeñas Ana y Carlota, incluso advirtiendo al hijo de Isabel Pantoja de que estaría dispuesta a tomar medidas legales.

Una guerra después de meses de 'buen rollo' en los que incluso hemos visto a Kiko abrazando al nuevo novio de su exmujer, Guillermo, que Irene ha desmentido rotundamente en su reaparición ante las cámaras: "No sé de dónde se ha sacado esta noticia que es totalmente falsa y mentira. No sé de dónde ha salido" ha afirmado visiblemente molesta.

Lejos de quedarse ahí, la sevillana ha negado también que Kiko le pidiese su autorización para que su nueva novia recoja a las niñas en el colegio, evitando sin embargo revelar si en el caso de que se lo hubiese pedido le hubiese dado permiso.

"Hay buenas relaciones, no hay motivo para que haya mala relación" ha zanjado, dejando en el aire si ya conoce a Lola y si hay la misma cordialidad con la bailaora que su exmarido tiene con Guillermo.