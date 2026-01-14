Instagram comienza a desplegar la función 'Tu algoritmo' para personalizar el algoritmo de recomendación en 'Reels'

Adam Mosseri, responsable de Instagram, informó a través de una publicación en Threads que quienes utilizan la plataforma podrán indicar tres temas de preferencia principal para 2026, como parte de una nueva herramienta de personalización del algoritmo. Meta ha implementado a escala global la función que posibilita definir intereses predominantes en la sección de videos cortos, conocida como 'Reels', con el objetivo de adaptar las recomendaciones de contenido a los gustos de cada usuario. Según publicó el medio, la funcionalidad, denominada 'Tu algoritmo', ya comenzó su despliegue para usuarios de habla inglesa en todo el mundo.

De acuerdo con la información entregada por Meta, esta herramienta permite seleccionar y modificar los intereses directamente desde la pestaña de 'Reels', a través de los ajustes de la aplicación. La inteligencia artificial de la plataforma sugiere una selección inicial de temas basada en la actividad previa de cada usuario, como deportes, música pop, pintura, películas de terror, entre otros. A partir de este listado, los usuarios pueden tanto elegir los temas que desean ver con mayor frecuencia como eliminar aquellos que buscan evitar en sus recomendaciones diarias.

Meta anunció originalmente esta función en diciembre, y desde entonces ha trabajado en su perfeccionamiento para ofrecer mayor control sobre las sugerencias que aparecen en 'Reels'. Según detalló Adam Mosseri en su mensaje, la novedad central consiste en que, por tiempo limitado y al inicio del año, los usuarios tienen la posibilidad adicional de destacar tres intereses principales específicos que quieren priorizar en su experiencia de 2026. Mosseri explicó: "Como es principios de año, por tiempo limitado también puedes indicarle a tu algoritmo los tres intereses principales que quieres ver más en 2026".

El medio indicó que la personalización del algoritmo mediante esta función no abarca el contenido publicitario, patrocinado ni los anuncios que aparecen en la plataforma. Estas recomendaciones promocionales continuarán funcionando por separado y no se verán afectadas por las nuevas preferencias de intereses seleccionadas por el usuario.

La opción busca mejorar la experiencia de navegación en la sección 'Reels', permitiendo un mayor grado de personalización y control sobre el contenido sugerido. Quienes accedan a la función podrán ajustar sus elecciones de manera recurrente, añadiendo o eliminando temas a medida que varíen sus preferencias.

Según consignó el medio, la propuesta de Meta se basa en las capacidades de inteligencia artificial, que recopila y analiza la interacción de los usuarios para ofrecerles una selección de temas personalizados. Esta tendencia de mayor personalización responde a la demanda de quienes buscan plataformas que adapten los contenidos a sus gustos de forma precisa y ajustable.

Aunque estas nuevas opciones de control ofrecen flexibilidad para decidir sobre las recomendaciones de videos, no interfieren con la cantidad ni el tipo de anuncios que aparecen en la sección de 'Reels'. El contenido publicitario seguirá mostrándose de acuerdo con los criterios estándar ya establecidos en la política interna de Meta.

Tal como publicó el medio, la función 'Tu algoritmo' se encuentra disponible de forma progresiva para los usuarios de habla inglesa y se prevé que durante el año se amplíe el acceso a otros perfiles lingüísticos en la medida que Meta evalúe su implementación a gran escala. Esta medida forma parte de la estrategia de la compañía para mejorar la satisfacción de la experiencia interactiva y aumentar la retención de quienes utilizan la aplicación.

Meta remarcó que la arbitrariedad de la inteligencia artificial en la recolección de intereses iniciales está sujeta a revisión manual por parte de cada usuario, de modo que el grado de personalización sea efectivo y reflecte mejor los gustos individuales. Las personas pueden regresar a los ajustes de 'Reels' en cualquier momento para modificar sus temas preferidos, habilitando una experiencia dinámica y adaptable a cambios en el interés a lo largo del año.

El despliegue de 'Tu algoritmo', precisó el medio, representa la más reciente actualización orientada a ofrecer mayor capacidad de gestión y transparencia sobre cómo se muestran las recomendaciones de contenido en Instagram. Desde la perspectiva de Meta, la intención es afinar los mecanismos mediante los cuales cada usuario descubre y consume videos cortos, reforzando los controles de privacidad y personalización en el entorno digital.

Finalmente, Adam Mosseri subrayó en su publicación que Instagram continuará recopilando comentarios y ajustes de quienes prueben la herramienta, con el propósito de perfeccionar tanto la precisión del algoritmo como la satisfacción global de la experiencia dentro de la plataforma propiedad de Meta.