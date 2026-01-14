El sistema de verificación de Roblox presenta múltiples fallos y califica a adultos como niños y viceversa

El sistema de verificación de edad implementado por Roblox recientemente presenta fallos en los que califica a los adultos como niños y al contrario, agrupando a los jugadores en grupos de edad que no les pertenecen y, con ello, dificultando la experiencia de juego y de conversación a través del chat, en lugar de ofrecer una plataforma más segura.

Tras anunciar su llegada en enero, la compañía lanzó oficialmente su sistema de verificación de edad impulsado por inteligencia artificial (IA) para la plataforma de juegos la semana pasada, que requiere un método de estimación facial, para poder acceder a las opciones de comunicación de chat de la plataforma de forma segura, separando a los usuarios en grupos de edades similares para chatear, a excepción de hermanos u otras conexiones de confianza.

Apenas unos días después de su entrada en vigor, los usuarios ya han compartido múltiples quejas sobre fallos en el sistema, que califica como adultos a usuarios menores y, de la misma forma, a niños como jugadores adultos. Por tanto, solo pueden chatear con personas que no pertenecen a su mismo grupo de edad.

Así lo ha recogido el medio Wired, quien ha detallado que los propios desarrolladores de juegos han solicitado a Roblox que revierta la actualización, en su foro de actualizaciones sobre la verificación de edad.

La compañía ha implementado este sistema de verificación con la idea de proporcionar experiencias más apropiadas para todos los usuarios, al facilitar experiencias de chat basadas en la edad que ayudan a los usuarios a "comprender mejor" con quién se comunican y limitan la interacción entre menores y adultos desconocidos.

De esta forma, tras grabar un vídeo corto o mostrar una identificación oficial, Roblox procesa esta información mediante una empresa externa llamada Persona, establece una edad para la cuenta y elimina los datos tras finalizar el proceso.

Como resultado, los usuarios se distribuyen en grupos de 9 a 12 años, de 13 a 15 años, de 16 a 17 años, de 18 a 20 y mayores de 21. Sin embargo, se han compartido casos a través de Reddit y la red social X en los que se denuncia su mal funcionamiento.

Por ejemplo, niños de 10 años se han identificado como personas de entre 18 y 20 años, quedando asignadas a este grupo y, por tanto, poniéndolas en contacto con gente adulta. De la misma forma, otro usuario de 23 años fue identificado como uno de 16 o 17 años tras verificar su edad mediante este sistema.

Por otra parte, también se han dado a conocer casos en los que los usuarios engañan al sistema para verificar su edad sin mostrar su rostro real, utilizando avatares, fotos de otras personas o, incluso, dibujándose arrugas y barba falsas en la cara.

Además de estos fallos, el medio citado también ha encontrado algunos anuncios de cuentas verificadas de Roblox en venta para menores de hasta 9 años, por un precio de 4 dólares.

Por su parte, el director de seguridad de Roblox, Matt Kaufman, ha manifestado en declaraciones a Wired que se trata de un cambio de gran magnitud y que, por tanto, "esperar que el sistema sea perfecto de la noche a la mañana es ignorar la magnitud de esta tarea".

Asimismo, ha explicado que se realizarán verificaciones de edad periódicas en caso de que se sospeche una práctica de fraude. Así como que se tomarán "medidas pertinentes" si se detectan indicios de falsificación de edad.

En su foro de actualizaciones, Roblox también ha indicado tener conocimiento de casos en los que son los padres los que verifican la edad de sus hijos, lo que acaba resultando en calificaciones erróneas en los que se determina que tienen más de 21 años. Al respecto, ha señalado que están trabajando en opciones para "abordar" el problema.