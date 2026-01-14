El Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey en el estreno de Arbeloa en Albacete

Jefte Betancor marcó el gol que selló la clasificación del Albacete en el minuto 94, justo antes del pitido final, y dejó así al Real Madrid fuera de la Copa del Rey, según detalló el medio original. El encuentro, disputado el miércoles en el estadio Carlos Belmonte, representó el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador en el banquillo del equipo blanco, tras la reciente salida de Xabi Alonso luego de la derrota en la Supercopa de España. Con este resultado, el conjunto de la capital acumuló su segunda eliminación en competiciones importantes en tan solo tres días.

De acuerdo con la información publicada, el Real Madrid cayó por marcador de 3-2 ante el Albacete, equipo que actualmente compite en la Segunda División del fútbol español. El duelo tuvo lugar en la ronda de octavos de final del torneo copero. El resultado sorprendió debido a la diferencia de categoría entre ambas escuadras, así como por el desenlace en tiempo de descuento.

El medio reportó que el Albacete aprovechó su condición de local y, pese a enfrentar a un rival de mayor presupuesto y experiencia europea, logró avanzar en la competición tras un encuentro disputado hasta el último minuto. El gol decisivo de Betancor en el minuto 94 marcó el desenlace de un partido que el Real Madrid había buscado controlar para revertir una semana complicada tras la caída previa ante el Barcelona en la Supercopa.

Según publicó la fuente, la derrota en Albacete puso fin al segundo objetivo importante de la temporada para los madrileños en cuestión de días. El pasado domingo, el Real Madrid perdió ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, un revés que no solo les privó de levantar el trofeo, sino que motivó la salida del hasta entonces técnico Xabi Alonso. Este giro en el banquillo condujo a la llegada de Álvaro Arbeloa para asumir las riendas del primer equipo.

El medio original indicó que este resultado supuso un estreno especialmente complejo para Arbeloa, que asumió el cargo buscando remontar el ánimo y el rendimiento del equipo. Su debut oficial no logró revertir la mala dinámica, ya que el conjunto blanco no solo fue incapaz de superar a un rival de categoría inferior, sino que vio diluidas sus aspiraciones en la Copa del Rey por un gol en los instantes finales.

La eliminación marca un momento de turbulencia para el Real Madrid, que afronta la tarea de reorientar sus objetivos en las restantes competiciones. Según destacó la publicación, la caída ante el Albacete estuvo precedida por la presión derivada de la salida de Alonso y la necesidad de adaptación para Arbeloa y sus dirigidos. El equipo madrileño se enfrentó al desafío de reconstruir su confianza tras dos tropiezos consecutivos en partidos determinantes.

En cuanto al desarrollo del encuentro, la información disponible señala que el resultado estuvo marcado por la intensidad y la alternancia en el dominio del balón. Pese a los intentos del Real Madrid por imponer su experiencia y jerarquía, el Albacete respondió con solidez y aprovechó las oportunidades generadas para convertir cada gol. El tanto final de Jefte Betancor, firmado en el último suspiro del tiempo añadido, cerró el marcador y desató la celebración en el estadio Carlos Belmonte.

La eliminación prematura implica que el Real Madrid no podrá optar a levantar el trofeo de la Copa del Rey en la presente temporada, lo que ha generado un escenario de evaluación y posibles ajustes de cara a los próximos compromisos. Según consignó el medio, el equipo blanco encara ahora una etapa en la que se centrará en Liga y competiciones europeas, con el objetivo de evitar que la temporada continúe alejándose de los logros esperados.

El Albacete, por su parte, avanzó a la siguiente fase de la Copa del Rey, consiguiendo así un resultado de gran relevancia en la historia reciente del club. El partido disputado en el Carlos Belmonte quedará registrado por la eliminación del Real Madrid y por la atmósfera vivida en un estadio que presenció uno de los momentos más notables del torneo copero en esta edición, según reportó la fuente original.