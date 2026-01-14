El Prado arranca 2026 con medidas para evitar que las aglomeraciones lo conviertan en el "metro en hora punta"

Una de las piezas que formará parte de la primera gran exposición temática del Museo del Prado en 2026 proviene de un convento de clausura y no ha abandonado este lugar desde el siglo XIV. El museo enfrenta el reto tanto logístico como museográfico de traer a sus salas obras textiles delicadas y tablas que siempre permanecieron en sus espacios originales. Según información de la agencia Europa Press, estas exposiciones inician un nuevo planteamiento para la institución en su programación de 2026, orientado a abordar desafíos de afluencia de público y a reforzar su papel cultural.

El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, anunció la puesta en marcha del denominado ‘Proyecto anfitrión’, con el objetivo de evitar que la experiencia en la pinacoteca se asemeje a la de un desplazamiento en metro en hora punta. De acuerdo con Europa Press, este plan consiste en la aplicación de medidas dirigidas a mejorar la calidad de la visita y gestionar la elevada afluencia de personas, ante una cifra que en 2025 superó los 3,5 millones de visitantes. Falomir explicitó que el museo no persigue aumentar aún más este número, sino diversificar los perfiles de quienes lo visitan.

Europa Press detalló que las acciones concretas que contempla el Proyecto anfitrión se presentarán más adelante y que se enfocarán en optimizar los recursos del museo. Entre las iniciativas anunciadas, la institución prevé continuar con la prohibición de tomar fotografías, mejorar los accesos e introducir límites a la cantidad de personas en los grupos de visita. Estas estrategias buscan no solo evitar la saturación del recinto, sino convertir la estancia de los visitantes en una experiencia agradable, según explicó el director.

En el marco de los nuevos enfoques de gestión de público, la programación expositiva del Prado para 2026 se desmarca de las muestras dedicadas a figuras artísticas universales para centrarse en temáticas específicas y poco exploradas. La exposición inaugural del año llevará por título ‘A la manera de Italia, España y el gótico mediterráneo’ y abordará la influencia italiana en la pintura española de los siglos XIV y XV, un tema que, según indicó Falomir a Europa Press, no había sido tratado ni desde el punto de vista museístico ni en la literatura artística previa. Se trata de una exhibición de alta complejidad debido a la fragilidad de las piezas y a la dificultad de trasladarlas desde lugares de conservación centenarios.

El año 2026 en el museo estará marcado, además, por la reivindicación de figuras femeninas clave en la historia de la institución, en el ciclo denominado ‘El año de las Tres reinas’. En este contexto, el Prado dedicará una exposición monográfica a Mariana de Austria, considerada por Falomir como una figura decisiva en la historia de España. Aunque Mariana de Austria no fue una reina coleccionista, su uso del arte para promover sus diferentes roles resulta fundamental según el análisis del director, quien adelantó que la muestra incluirá obras de autores como Diego Velázquez y Claudio Coello, procedentes de instituciones museísticas de Viena.

La programación expositiva para el año 2026 contempla también celebraciones de aniversarios y reflexiones institucionales. En ese sentido, el centenario de la muerte de Rainer Maria Rilke motivará la exposición ‘Rilke y el arte español’, que abordará la relación del poeta con la creación artística en España. Paralelamente, la iniciativa ‘Prado. Siglo XXI’ invitará a los visitantes a reflexionar sobre la evolución y la misión contemporánea del museo, destacando la necesidad de que el Prado continúe innovando en su papel dentro del panorama cultural, según explicó el propio Falomir en declaraciones recogidas por Europa Press.

En la agenda también figuran exposiciones dedicadas al pintor renacentista alemán Hans Baldung Grien, cuyo recorrido se inaugurará durante el invierno siguiente, así como retrospectivas sobre fotografía. El Prado acogerá ‘El Prado Multiplicado. La fotografía como memoria compartida’ y ‘El universo del artista ante la cámara’, ambas centradas en la fotografía en tanto herramienta de preservación y transmisión del patrimonio artístico.

Europa Press reportó que la programación de 2026 se completa con muestras dedicadas a Valeriano D. Bécquer y a Ricardo de Madrazo, quienes serán objeto de sendas exposiciones sobre cuadros de costumbres y sobre dibujos y acuarelas, respectivamente. Otro de los ejes temáticos será ‘El cuadro del hambre’, que explorará la transformación en la consideración de esta pintura, desde una posición central en la colección hasta el desprestigio, abordando su historia y recepción.

La propuesta expositiva se amplía con recorridos temáticos como ‘La Ingeniería en el Prado. Un puente entre el arte y la técnica’, cuyo objetivo reside en vincular los avances científicos y tecnológicos con la historia del arte representada en el museo. Estas iniciativas permiten al Prado diversificar su propuesta cultural y atraer un público con intereses variados.

Según lo declarado por el director a Europa Press, la institución no depende del éxito de sus exposiciones temporales en términos de ingresos, dado que la mayoría de los visitantes llegan motivados por la Colección Permanente. Esta particularidad reduce la presión económica sobre las muestras temporales, lo que favorece la experimentación y la variedad temática. Falomir concluyó señalando que el museo disfruta de una posición privilegiada y puede permitirse explorar diferentes líneas curatoriales sin la urgencia de la rentabilidad inmediata.