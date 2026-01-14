El PP busca que el Congreso lea mañana una declaración contra la represión de los 'ayatolás' y en apoyo al pueblo iraní

El texto remitido por el Partido Popular al resto de grupos parlamentarios destaca la existencia de miles de víctimas mortales por la represión de las manifestaciones en Irán, muchas de ellas por disparos a corta distancia, además de una cifra indeterminada de personas heridas y encarceladas. Según consignó Europa Press, la formación conservadora propuso al Congreso de los Diputados la aprobación de una declaración institucional dirigida a mostrar un respaldo firme al pueblo iraní frente a la actuación del gobierno de los ayatolás, con énfasis en la situación que enfrentan las mujeres en el país.

De acuerdo con Europa Press, la solicitud del PP aspira a que el documento se lea al inicio del Pleno del jueves, día en que comparecerá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para informar sobre la postura del Ejecutivo en relación con Venezuela tras la reciente intervención estadounidense. Al tratarse de una declaración institucional, su aprobación requiere la unanimidad de todos los partidos representados en la Cámara Baja, lo que busca otorgar un mensaje conjunto del Congreso español frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Irán.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, expresó su deseo de que el texto logre el consenso necesario para salir adelante, resaltando la importancia de que la Cámara reconozca la resistencia de las mujeres iraníes ante la represión estatal. Europa Press recogió que la propia Muñoz difundió este mensaje en su cuenta personal de la red social X, y que la propuesta enviada a los grupos parlamentarios incluye un reconocimiento explícito a la “valentía y la tenacidad” demostradas por las mujeres, situadas desde hace años en la primera línea de las protestas contra el régimen.

El documento presentado por los populares contextualiza la situación actual tras más de cuatro décadas de “imposiciones” por parte de la República Islámica de los ayatolás, que gobiernan el país desde 1979. Según el Partido Popular y como recogió Europa Press, las políticas represivas de este gobierno han conducido a una situación política, social y económica que consideran “gravísima”. El texto detalla que la reciente oleada de protestas registradas en las últimas semanas en decenas de ciudades de Irán responde a la demanda de una vida sustentada en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad para todos los ciudadanos, con independencia de su sexo, religión u origen étnico.

En la propuesta, el PP solicita una condena explícita desde el Congreso a lo que califica como “represión brutal y desproporcionada” por parte de las autoridades iraníes contra los manifestantes, e insta a que se produzca un “cese inmediato” de cualquier tipo de violencia dirigida hacia la población. Además, la formación conservadora subraya el papel preponderante de las mujeres en estas protestas, aseverando que ellas constituyen las principales víctimas de la violencia institucional, y que viven bajo una vigilancia especialmente estricta del gobierno.

El texto remitido por el PP insiste en que la “imposición” del velo obligatorio simboliza para ellas una negación sistemática de su independencia, representando una manifestación directa de la falta de libertad individual. Europe Press señala que el lema ‘Mujer, Vida, Libertad’ continúa identificando el liderazgo femenino dentro del movimiento de resistencia civil que desafía la opresión y la represión estatales en Irán.

Otra de las peticiones incluidas en la propuesta es la exigencia al gobierno iraní de liberar de inmediato a quienes han sido detenidos en el marco de las protestas, arrestados por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. El PP plantea que la Cámara Baja reafirme de manera expresa su compromiso con la defensa de estos valores, mostrando un respaldo firme a quienes luchan por conquistar libertades básicas.

La iniciativa de declaración institucional surge en un contexto de denuncias reiteradas sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en Irán, materializadas en acciones violentas, restricciones a la libertad y encarcelamientos, y acompaña un llamamiento a la comunidad internacional para que estos hechos no queden inadvertidos. Europa Press indicó que para que el Congreso español pronuncie dicha declaración durante el Pleno, todos los grupos parlamentarios deben mostrar su apoyo, lo que convertiría la iniciativa en una postura oficial del legislativo frente a la situación que afecta al pueblo iraní.

El texto presentado por el Partido Popular remarca la continuidad de movimientos de protesta en Irán y el deseo de la formación de contribuir desde el Congreso de los Diputados a denunciar y rechazar públicamente la represión estatal y las restricciones a las libertades fundamentales. El documento, detalló Europa Press, concluye con un mensaje de reafirmación del compromiso de la Cámara con la defensa de los derechos humanos y el respaldo a aquellos que demandan justicia y equidad frente al régimen actual.