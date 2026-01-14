El ilustrador Miguel Pang será el autor del cartel de la 85ª Feria del Libro de Madrid, dedicada al humor

Miguel Pang ha manifestado que asumir la autoría del cartel oficial de la próxima Feria del Libro de Madrid representa un desafío artístico específico, así como un “privilegio enorme”. El ilustrador pretende crear una imagen ligera que inspire alegría y se centre en los lectores, a quienes identifica como el corazón de este evento literario. Con la intención de reflejar el entusiasmo y la motivación que emana de la celebración, Pang se enfrenta al compromiso de retratar el eje temático del humor escogido para esta 85ª edición, que se desarrollará del 29 de mayo al 14 de junio de 2026 en el Parque de El Retiro, según informó la institución organizadora.

De acuerdo con la información divulgada por la Feria del Libro de Madrid, la presentación pública de la imagen oficial está prevista para comienzos de abril del próximo año. La elección de Miguel Pang como autor del cartel responde, según palabras de Eva Orúe, directora de la feria, no solo a su reconocida creatividad visual, sino también a su estilo narrativo distintivo, que destaca por su capacidad para poblar el papel de figuras imaginativas y dotadas de humor. Orúe remarcó que el artista logra crear personajes tan extraordinarios que despiertan en el espectador el deseo de descubrir siempre “al más raro todavía”. Además, destacó la afinidad con el mundo del libro del ilustrador, así como su sensibilidad para captar el espíritu de la celebración.

Según detalló la organización, la imagen seleccionada aspira a acompañar a quienes recorran la feria y a presentar la literatura como una fuente de alegría y punto de encuentro. “Quiero que el cartel transmita amor por la lectura y acompañe a los paseantes como una pequeña celebración de la literatura”, expresó Pang en declaraciones recogidas por la convocatoria oficial. El artista puntualizó que su objetivo se enfoca en hallar el equilibrio entre una imagen visualmente ligera y una que posea profundidad emocional y capaz de provocar una sonrisa espontánea.

Tal como publicó la Feria del Libro de Madrid, la edición de 2026 tendrá al humor como eje central en todas sus actividades y muestras. La decisión de incorporar este enfoque responde, según consignó Orúe, al interés de renovar la mirada sobre la literatura, destacar el ingenio como forma de acercamiento a los lectores y resaltar la actualidad del humor en la producción editorial contemporánea. El cartel busca ser una extensión visual de esta propuesta temática, colocando a los lectores y su alegría en el centro de la narrativa gráfica.

A propósito de la selección de Pang, la directora destacó su cualidad de “creador colorista, luminoso y ocurrente”, subrayando la manera en la que sus ilustraciones parecen sacar a la superficie criaturas de la imaginación, en ocasiones “como si estuviera actualizando la nómina de personajes de El Bosco”. La dirección de la feria enfatizó que confiar en el trabajo de Pang obedece al reconocimiento de su habilidad para conectar con el público y representar la diversidad de lectores que caracteriza a la Feria del Libro de Madrid.

En cuanto a la relevancia de la imagen oficial, la organización expuso que el cartel desempeña una función simbólica y práctica: no solo identifica visualmente a la feria, sino que también actúa como invitación y punto de partida para las actividades temáticas que se llevarán a cabo durante cerca de dos semanas en el recinto del Retiro. La publicación de la obra marcará el inicio de la campaña de comunicación de la edición y servirá como inspiración para los contenidos digitales y materiales promocionales asociados a la cita literaria.

La Feria del Libro de Madrid anticipa que la edición 85 combinará el homenaje al humor con el desarrollo de debates, presentaciones y otras propuestas centradas en el fomento de la lectura y el disfrute del libro en clave lúdica. Según publicó el comité organizador, la implicación de Miguel Pang en este proyecto refuerza la apuesta por integrar a creadores visuales de prestigio en la evolución de la feria, contribuyendo a reforzar el carácter festivo y participativo que define la cita anual.