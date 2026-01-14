El doctor José Andrés Román Ivorra, nuevo director de la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología

Al destacar la importancia de fortalecer la proyección y la visibilidad de la reumatología española a nivel internacional mediante colaboraciones con grandes grupos, José Andrés Román Ivorra asume la dirección de la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología (SER), según detalló el medio que hizo pública su designación. El objetivo, planteado por el doctor Román Ivorra, consiste en potenciar la excelencia científica de la unidad y situarla en la órbita de referencia para entidades del sector, tanto dentro como fuera de España.

Tal como informó la fuente, Román Ivorra, actual director de Docencia en el Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia y jefe de Servicio de Reumatología del mismo centro, unifica en su perfil una amplia experiencia asistencial, investigadora y académica. Además de ejercer como profesor titular en la Universidad de Valencia, el especialista contribuirá al desarrollo de la Unidad de Investigación apoyándose en su trayectoria nacional e internacional.

La SER, según señaló el propio Román Ivorra en declaraciones recogidas por la plataforma, encabeza el avance de la disciplina gracias al “gran talento” que, a su juicio, muestra la reumatología española, tanto en la producción científica como en la participación en congresos nacionales e internacionales y en la cantidad de publicaciones indexadas. El directivo expresó que la tendencia apunta a un aumento en colaboraciones externas, lo que permitirá dar “mayor visibilidad” a los avances logrados y posicionar la especialidad en un contexto global.

El historial de Román Ivorra comprende el doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, conseguido en 1995 exclusivamente con una tesis centrada en la “asociación a alelos de clase II del HLA en pacientes con artritis reumatoide”. Su formación como especialista en reumatología mediante el programa MIR se desarrolló en el Hospital General Universitario de Alicante entre 1986 y 1989. Además, obtuvo un diploma en Medicina de Empresa en 1984 y completó su capacitación en Gestión de Servicios Clínicos en 2001.

En relación con sus aportaciones a la investigación y a la docencia, el medio fuente destacó que Román Ivorra ha dirigido 70 trabajos de fin de grado y 13 tesis doctorales. Igualmente, fue beneficiario de la beca de formación para personal investigador en 1989 y ha liderado ocho proyectos financiados con recursos públicos. Actuó como investigador principal en 96 ensayos clínicos y colaboró de manera activa en la presentación de 220 comunicaciones a congresos nacionales y 251 a congresos internacionales.

El volumen de producción científica del nuevo titular de la Unidad de Investigación de la SER alcanza más de 130 trabajos publicados en revistas especializadas y 49 capítulos en libros y monografías, preciso el medio que reportó la noticia. Ha impartido más de 200 conferencias y ponencias dirigidas tanto a profesionales como a comunidades científicas. La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora le ha concedido la acreditación de tres sexenios de actividad en investigación, acreditando así un nivel sostenido de aportaciones en ese campo.

De acuerdo con el reporte original, Román Ivorra se enfrenta al reto de impulsar proyectos científicos de gran alcance, perfeccionar los canales de comunicación de los resultados obtenidos y optimizar la eficiencia operativa de los proyectos promovidos por la unidad que lidera. Estas acciones buscan mantener y afianzar el papel de la SER como referente científico en el ámbito de la reumatología, fortaleciendo la presencia y relevancia internacional de los investigadores españoles en esta especialidad médica.