El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia una ayuda de cerca de 4.000 millones de euros para Bolivia

“Estos recursos son para todos los bolivianos”, enfatizó el presidente Rodrigo Paz al explicar el alcance de los fondos comprometidos, destacando que la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se orientará hacia sectores productivos, trabajadores independientes y comunidades agrícolas del país andino. Según publicó el diario El Deber, el anuncio sobre esta asistencia se realizó durante una comparecencia conjunta en La Paz, donde se detalló que el paquete financiero asciende a 4.500 millones de dólares (algo más de 3.800 millones de euros) y prevé su desembolso en el periodo 2026-2028. El presidente del BID, Ilan Goldfajn, afirmó que “el BID está aquí para demostrar la confianza en este momento de decisión”, y especificó que los recursos serán destinados a proyectos en energía, minería, medio ambiente, turismo y refuerzo de la seguridad jurídica, con el objetivo de atraer inversión y promover la digitalización de los pagos.

De acuerdo con lo expuesto en El Deber, la suma aproximada representa casi seis veces más que el total que Bolivia recibió del organismo multilateral durante los últimos tres años, un dato que Goldfajn resaltó durante la rueda de prensa: “Este monto es casi seis veces mayor que el del período anterior”, señaló. La visita de Goldfajn marcó la primera presencia de un alto representante del BID en Bolivia en los últimos 15 años, y fue calificada por el propio titular del banco como un “momento histórico”.

Goldfajn indicó que el paquete financiero busca servir como puente entre Bolivia y el mundo, así como facilitar la llegada de inversión extranjera y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bolivianos. “El BID está aquí para ser el puente que ayuda a que Bolivia vaya al mundo y que el mundo llegue a Bolivia”, manifestó el presidente del organismo, quien subrayó que la estrategia será desarrollada de manera coordinada junto al Ejecutivo boliviano. Un ejemplo destacado de esta colaboración será la digitalización de los sistemas de pago, para favorecer la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos asignados.

El compromiso del gobierno boliviano de administrar los recursos de manera transparente fue otro de los temas centrales planteados en la comparecencia conjunta, según recogió El Deber. Paz aseguró que cada dólar y cada esfuerzo estarán sujetos a control y rendición de cuentas. “El BID va a ir de la mano con cada inversión que se haga en la patria, por lo tanto, cada dólar y esfuerzo irá transparentado”, detalló el mandatario.

En relación con la distribución de los recursos, el presidente boliviano hizo hincapié en que estos no estarán a disposición exclusiva del Gobierno central, sino que beneficiarán a diversos sectores sociales y económicos. Entre los destinatarios mencionó en la comparecencia a los productores, trabajadores gremiales, transportistas, artesanos, comunidades campesinas, colectivos interculturales y emprendedores, extendiendo el alcance del apoyo a un espectro amplio de la sociedad.

El plan contempla asignaciones específicas para proyectos energéticos, propuestas de explotación y diversificación minera, proyectos ambientales enfocados en la sostenibilidad y la preservación, el impulso al turismo y la consolidación de condiciones propicias para la seguridad jurídica, tal como detalló el medio El Deber. Este último punto se considera clave para fomentar flujos de inversión y desarrollar nuevas oportunidades tecnológicas, en particular mediante sistemas digitales que mejoren la trazabilidad y el control de las operaciones estatales y privadas.

Durante la visita de Goldfajn, la cooperación entre el BID y el Gobierno boliviano se presentó como un paso estratégico para la promoción del desarrollo y la integración del país en actividades productivas globales. Además, el titular del organismo financiero remarcó que la presencia del BID y el paquete pactado constituyen un mensaje claro de apoyo en una etapa considerada decisiva para Bolivia.

La decisión de incrementar el respaldo financiero responde, según consignó El Deber, al objetivo de crear un entorno favorable a la inversión y fortalecer la confianza en la economía boliviana, en momentos en que el país busca ampliar su base tecnológica, diversificar su economía y mejorar los mecanismos de transparencia en la gestión pública. El medio señaló que tanto Goldfajn como Paz insistieron en la importancia de trabajar de forma conjunta para garantizar que la totalidad de los fondos se utilice en beneficio de todos los sectores de la sociedad.

El paquete anunciado representa uno de los mayores programas de financiamiento internacional para Bolivia en la historia reciente y, según ha hecho público el propio BID, sus lineamientos responden a un análisis sobre las necesidades principales del país en materia de infraestructura, tecnología y sostenibilidad ambiental. Las prioridades también incluyen la creación de incentivos para la inversión privada y el desarrollo de marcos legales que refuercen la certidumbre y la seguridad jurídica, elementos considerados esenciales para el clima de negocios y el crecimiento económico sostenible, detalla El Deber.

Las autoridades del país adelantaron que los proyectos a ejecutarse en el marco de este apoyo internacional seguirán parámetros estrictos de rendición de cuentas y control, en línea con criterios globales de buena gobernanza. Según lo reportado por El Deber, los desembolsos se realizarán en etapas, tras la presentación y aprobación de planes específicos en cada área prioritaria, y contarán con acompañamiento técnico del BID para su implementación.

Asimismo, el plan prevé estrategias de inclusión enfocadas en comunidades rurales, productores a pequeña escala y actores independientes, con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades y servicios básicos. Estas líneas de acción buscan integrar a los sectores históricamente rezagados del país en el proceso de desarrollo, como parte del enfoque que impulsa el banco regional, señaló el diario El Deber.

En cuanto al turismo, una de las áreas mencionadas como receptoras de fondos, el enfoque estará puesto en la modernización de infraestructura y la promoción de destinos nacionales, para mejorar la competitividad del sector y su contribución a la economía boliviana. En materia ambiental, los planes financiados con fondos del BID priorizarán iniciativas de protección y recuperación de áreas naturales, gestión sostenible de recursos y disminución del impacto ecológico, de acuerdo con la hoja de ruta definida entre las autoridades nacionales y el organismo multilateral.

El seguimiento y la evaluación periódica de los proyectos quedarán bajo la supervisión conjunta del BID y las instituciones bolivianas responsables de cada sector, con el fin de asegurar un uso adecuado de los 4.500 millones de dólares comprometidos. Los responsables del organismo y el gobierno manifestaron que los mecanismos adoptados permitirán ajustar el rumbo y mejorar la eficiencia de los programas, en la medida que avancen las distintas fases de ejecución.

Las declaraciones y compromisos asumidos por ambos líderes apuntan a consolidar una alianza estratégica orientada al desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y la promoción de una economía más diversificada y competitiva a escala internacional, conforme a lo divulgado por El Deber. Los fondos del BID, según la documentación oficial citada por el medio, serán utilizados en consonancia con políticas nacionales y en coordinación con los intereses de la ciudadanía, bajo esquemas de transparencia y control requeridos tanto por el banco como por las autoridades bolivianas.