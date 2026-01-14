EEUU suspende la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia

El memorando que establece la paralización indefinida de los procesos de solicitud para extranjeros de múltiples nacionalidades comenzará a regir el 21 de enero. El proceso permanecerá cerrado mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos revisa las condiciones que justifican la reanudación. De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, citada por Fox News y replicada por otros medios, esta nueva política implica la suspensión de la tramitación de visados para personas provenientes de setenta y cinco países, incluyendo Irán, Rusia, Somalia, Afganistán, Brasil, Egipto y Nigeria.

El Gobierno estadounidense, según detalló Fox News en información compartida por la portavoz Leavitt en redes sociales, tomó esta medida como parte de la estrategia impulsada durante la presidencia de Donald Trump para restringir el acceso de migrantes considerados posibles beneficiarios de ayudas públicas. La suspensión tendrá efectos desde el 21 de enero y se mantendrá indefinidamente hasta que se complete una reevaluación formal de los criterios migratorios por parte del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado había ordenado en noviembre de 2025 —según reportó Fox News— que los funcionarios consulares aplicaran normas más estrictas bajo la figura de la "carga pública". Esta medida autoriza a los funcionarios a declarar inelegibles para la migración a Estados Unidos a aquellos solicitantes que pudieran depender de programas sociales o prestaciones públicas. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, indicó en un comunicado recogido por Bloomberg que la autoridad evalúa "la inelegibilidad de posibles inmigrantes que puedan convertirse en una carga pública para Estados Unidos y exploten la generosidad del pueblo estadounidense".

El medio Fox News especificó que la decisión se inscribe en una serie de acciones recientes orientadas a endurecer los controles migratorios. Entre las justificaciones para la implementación de estas políticas figura un incidente ocurrido el año pasado, cuando un ciudadano afgano disparó a dos miembros de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington.

En consonancia con este enfoque, la Administración Trump revocó el estatus de protección temporal que beneficiaba a migrantes provenientes de Somalia. La medida se da en el contexto de investigaciones de casos de fraude migratorio en el estado de Minnesota. Además, detalló Fox News, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha reforzado la presencia de agentes federales en el estado para realizar operativos de control y detención de personas en situación irregular.

La denominada "lista negra" de países incluye, además de Irán, Rusia y Somalia, a otros Estados de origen de migrantes como Afganistán, Brasil, Egipto y Nigeria. Estos países han quedado sujetos a la restricción, lo que supone el bloqueo de todos los tipos de visados, según consignaron medios estadounidenses.

El endurecimiento de los criterios para otorgar visados responde, según fuentes oficiales citadas por Fox News y Bloomberg, a la intención de limitar la admisión de extranjeros que puedan recurrir a la asistencia pública tras su llegada. Las autoridades sostienen que buscan prevenir abusos en el sistema y preservar recursos del gobierno federal para los ciudadanos estadounidenses.

Reportes previos sobre la política de "carga pública" permiten contextualizar que esta norma ya había restringido anteriormente la posibilidad de conseguir la residencia legal a aquellos migrantes latinos, africanos y asiáticos que no pudieran demostrar independencia económica suficiente para mantenerse en el país.

La decisión del gobierno estadounidense ha producido reacciones dentro y fuera del país, y ha generado debates sobre la proporcionalidad y el alcance de la medida, así como sobre sus implicancias para las familias y solicitantes de países incluidos en la suspensión.

Según detalló el portavoz del Departamento de Estado, la lista de los 75 países sujetos a la suspensión no se limita a regiones de conflicto o crisis humanitaria; también abarca naciones con altos índices de migración hacia Estados Unidos en los últimos años. Las solicitudes de visado seguirán excluidas en tanto no se revisen y adecuen los procedimientos internos de evaluación de riesgos y elegibilidad en función de los parámetros actuales, informó Fox News.

El impacto más inmediato de esta suspensión afecta tanto a quienes esperan iniciar trámites de migración como a quienes tienen procesos pendientes, los cuales quedarán en pausa hasta nuevo aviso. El medio Bloomberg reportó que el Departamento de Estado revisará de forma periódica la situación internacional y la eficacia de esta política antes de determinar una posible reactivación de la tramitación de visados para los países afectados.