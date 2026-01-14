Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

El segundo responsable de la Fiscalía federal en Minnesota, Joseph Thompson, quien tenía a su cargo una investigación de fraude de alto perfil en el estado, figura entre los seis fiscales que han renunciado a sus cargos tras una serie de tensiones con el Departamento de Justicia. Según informaron The New York Times y la cadena Radio Pública de Minnesota (MPR), estas dimisiones se producen en el contexto de un desacuerdo por la presión de funcionarios federales para investigar a la viuda de Renee Nicole Good, quien fue abatida recientemente por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y por la negativa de la Administración a investigar el fallecimiento.

The New York Times detalló que un grupo de fiscales federales de Minnesota presentó su renuncia argumentando que altos funcionarios del Departamento de Justicia les exigieron crear una causa penal contra la viuda de Good, sin proporcionar explicaciones públicas sobre la base de tal investigación. Las renuncias se explican además por la decisión del Departamento de Justicia de descartar una investigación oficial sobre el tiroteo que resultó en la muerte de Renee Nicole Good, quien, según la Administración Trump, fue acusada de intentar cometer un acto de terrorismo doméstico al tratar de atropellar al agente del ICE que le disparó.

Entre quienes renunciaron junto a Thompson se encuentran figuras con larga trayectoria en la fiscalía, como Melinda Williams, supervisora de la división penal, además de los fiscales adjuntos Harry Jacobs y Thomas Calhoun-Lopez, reportó el medio neoyorquino. MPR señaló que Thompson manifestó desacuerdo tanto con la reticencia del Departamento a analizar el operativo en el que murió Good como con la exclusión de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota de la investigación de los hechos.

El contexto del caso involucra tanto la presión sobre la viuda de Good como la ausencia de una investigación federal sobre la actuación del agente involucrado en el uso letal de la fuerza. Good fue señalada por la Administración Trump de haber intentado arrollar al agente justo antes de morir por disparos de este, acusación bajo la figura de “terrorismo doméstico”.

Luego de la renuncia de Thompson, el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, se refirió ante The New York Times a la importancia de quien lideraba las investigaciones de fraude a nivel estatal. “Cuando se pierde al líder responsable de presentar los casos de fraude, se demuestra que no se trata realmente de procesar el fraude”, afirmó, insinuando dudas sobre el trasfondo de la campaña federal contra delitos de fraude en Minnesota.

El gobernador del estado, Tim Walz, lamentó la dimisión a través de la red social X, describiendo a Thompson como un servidor público “con principios que dedicó más de una década a lograr justicia para los habitantes de Minnesota”. Walz consideró la salida de personal clave como una nueva muestra de que la Administración Trump busca sustituir a empleados de carrera sin afiliación política por personas leales a sus intereses personales: “También es la última señal de que Trump está expulsando a profesionales de carrera no partidistas del Departamento de Justicia, reemplazándolos con sus aduladores”.

El presidente Donald Trump, aunque no comentó directamente los hechos que involucran a la Fiscalía federal o la investigación de la muerte de Good, sí realizó declaraciones en la red Truth Social. En esa plataforma, se refirió a Tim Walz calificándolo de “imbécil” y de “completamente incompetente”, acusándole de permitir que “estafadores somalíes roben a los contribuyentes estadounidenses y se aprovechen de nuestra generosidad”. Además, Trump anunció haber dado instrucciones al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para rastrear los fondos relacionados y poner fin a lo que llamó “abuso” financiero, tanto en Minnesota como en todo el país.

Las circunstancias que rodean la muerte de Renee Nicole Good se mantienen sin una investigación federal en marcha, hecho que generó el rechazo de los fiscales que optaron por dimitir. La presión para encausar a la viuda de Good y la negativa simultánea a revisar el accionar del ICE suscitaron una ola de cuestionamientos públicos y políticos sobre las prioridades y motivaciones actuales del Departamento de Justicia, según publicó The New York Times.

La salida de fiscales federales veteranos en Minnesota coincide con un ambiente de alta tensión entre diferentes niveles del poder judicial y la administración federal. La controversia abarca tanto las decisiones del Departamento de Justicia como la percepción de los funcionarios estatales y locales sobre la interferencia en temas de justicia penal, abordó MPR.

Además del debate por la falta de investigación sobre la muerte de Good, el Departamento de Justicia enfrenta críticas por su manejo de las campañas anticorrupción y su presunta selección política de objetivos, comentó The New York Times. Las reacciones de oficiales como O’Hara y Walz reflejan un malestar creciente ante la posible politización del sistema federal de Justicia y la pérdida de personal experimentado a raíz de presiones externas.