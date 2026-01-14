Descubren cómo la hipertensión arterial incrementa el riesgo al daño cardíaco causado por un fármaco oncológico

La identificación de una debilidad metabólica oculta en el corazón, relacionada con la hipertensión arterial, ha proporcionado nuevas claves para entender la causa por la que los pacientes con presión arterial elevada que reciben ciertos tratamientos oncológicos presentan un riesgo mayor de insuficiencia cardíaca. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) publicó estos hallazgos, detallando cómo esta vulnerabilidad solo aparece cuando al estrés basal del corazón afectado por la hipertensión se suma el efecto tóxico de medicamentos quimioterapéuticos, especialmente las antraciclinas.

Según informó el CNIC, las antraciclinas forman parte de las terapias fundamentales en oncología desde hace más de tres décadas y se administran tanto solas como en combinación con otras estrategias en diversos tipos de cáncer, incluidas leucemias, linfomas, sarcomas, cáncer de mama y tumores gástricos. Su efectividad ante numerosos tumores sólidos y de la sangre ha llevado a que sigan siendo uno de los tratamientos preferidos. Sin embargo, se reconoce su capacidad para provocar daño cardíaco en un pequeño porcentaje de pacientes, lo que puede generar insuficiencia cardíaca crónica. Estudios recientes publicados en ‘European Heart Journal’ indican que cerca del 5 por ciento de los supervivientes que reciben estos fármacos acaban desarrollando esta complicación.

Tal como consignó el CNIC, quienes ya presentan condiciones de salud como hipertensión arterial, diabetes, obesidad o hiperlipidemia experimentan una probabilidad mayor de sufrir cardiotoxicidad si reciben antraciclinas. De todos estos factores de riesgo, la hipertensión arterial aparece como el más consistentemente vinculado al aumento del daño cardíaco. Mientras se tenía constancia empírica de esta asociación, el mecanismo fisiopatológico que la sustentaba permanecía sin esclarecer, lo que hacía difícil el desarrollo de métodos específicos para prevenir este efecto adverso.

Borja Ibáñez, director científico del CNIC y cardiólogo, explicó al medio que los investigadores lograron simular en un modelo experimental una sobrecarga crónica de presión en el corazón, equivalente a una situación de hipertensión arterial sostenida antes de administrar antraciclinas en dosis similares a las aplicadas en pacientes reales. Los resultados evidenciaron que los sujetos con antecedentes de sobrecarga de presión arterial presentaron insuficiencia cardíaca con mayor frecuencia, mayor mortalidad y peor pronóstico en comparación con aquellos expuestos solo a las antraciclinas, confirmando lo observado a nivel epidemiológico en humanos.

El doctor Carlos Galán-Arriola, primer autor del estudio, destacó que la combinación de ambas circunstancias –hipertensión y antraciclinas– genera lo que denominó una “tormenta perfecta”, donde ninguna de las dos provoca por sí sola el grave perjuicio cardíaco, sino que requieren coincidir para desencadenarlo. Según expuso en declaraciones referidas por el CNIC, lo novedoso de la investigación reside en haber detectado una vulnerabilidad metabólica latente en el corazón que permanece oculta hasta que se suma el stress suplementario de la quimioterapia. Esta fragilidad, según explicaron, se manifiesta como una reducción en la capacidad de adaptación del metabolismo cardíaco y una menor flexibilidad energética, manteniéndose compensada solo mientras la función mitocondrial sigue siendo óptima. El tratamiento con antraciclinas, que impacta de manera directa sobre las mitocondrias, rompe este equilibrio y precipita el deterioro funcional del órgano.

En la etapa final del estudio, los investigadores del CNIC evaluaron la posible utilidad preventiva de mavacamten, un inhibidor selectivo de la miosina usado habitualmente contra la miocardiopatía hipertrófica. Ensayos en laboratorio demostraron que el fármaco frenó el daño cardíaco por antraciclinas en situaciones de sobrecarga de presión. Borja Ibáñez señaló que si estos efectos se corroboran en futuros enfoques clínicos, mavacamten podría convertirse en el primer tratamiento dirigido específicamente a mitigar este tipo de complicación en personas con presión arterial elevada.

El CNIC resaltó que esta línea de investigación abre nuevas perspectivas para la cardio-oncología y la cardiología preventiva, áreas que integran la atención cardiovascular en pacientes oncológicos y buscan reducir los efectos adversos del tratamiento. El equipo utilizó técnicas traslacionales de avanzada, como resonancia magnética avanzada, espectroscopía por resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones (PET) y estudios moleculares, lo que, según el centro, permitiría trasladar con rapidez estos conocimientos al escenario clínico.

Valentín Fuster, director general del CNIC, manifestó que el avance consiste en haber logrado detectar una vulnerabilidad antes del desarrollo de lesiones clínicas, dentro de un enfoque de medicina anticipativa. Fuster afirmó que “la prevención personalizada basada en mecanismos es el futuro de la cardiología moderna”, tal como publicó el CNIC.

La financiación de esta investigación provino de la Comisión Europea (ERC), el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, la Fundación la Caixa y la Comunidad de Madrid a través de la Red Madrileña de Nanomedicina en Imagen Molecular.